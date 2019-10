Una Roma a rilento | solo pari col Wolfsberg

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Untutto sommato giusto che fa felici soprattutto gli austriaci delin una partita a corto di grandi emozioni. Nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League, lava via da Graz con unpunto dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol fortunoso di Spinazzola. I giallorossi di Fonseca, che tra infortuni e riposi fa ricorso ad un sostanzioso turnover lasciando in panchina i pezzi da novanta come Dzeko e Kolarov, si fanno raggiungere ad inizio ripresa da un bel gol di Liendl, facilitato da un errore proprio dell'esternonista autpre dell'1-0. Gli uomini di Fonseca poi ci provano fino alla fine ma il risultato di 1-1 non cambia. E' una2 quella che si presenta al secondo appuntamento in Europa League. Tanti i cambi per Fonseca contro il, riposo precauzionale per alcuni, semplice turnover per altri. Come per ...

matteosalvinimi : C'è un'Italia da amare e da proteggere! ???? Da una parte i traditori chiusi nel palazzo, dall'altra donne e uomini d… - matteosalvinimi : ++ SALVIAMO ROMA DAL DISASTRO! ++ Oggi l'Ordine dei medici del Lazio denuncia il pericolo di un'emergenza sanitaria… - matteosalvinimi : ??Migliaia di richieste per venire a Roma il 19 ottobre alle 15 in piazza San Giovanni! Sarà una giornata indimenti… -