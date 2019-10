Trieste | Chef Rubio | Poliziotti impreparati | non mi sento sicuro

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Angelo Scaranonon usa giri di parole: "Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente". E sui social è polemica Sulla morte dei due agenti di polizia acomincia a scatenrasi il dibattito sui social. La dinamica di quanto accaduto questo pomeriggio all'interno della questura di, dove un domincano ha aperto il fuoco contro gli agenti, è tutta da chiarire. I rilievi della scientifica cercheranno di far luce sull'esatta sequenza dei fatti ma qualcosa è già emerso dalle ricostruzioni dei testimoni. Il killer dominicano, in questura insieme al fartello per il furto di un motorino, avrebbe chiesto di recarsi al bagno. Accompagnato da un poliziotto lo avrebbe sorpreso con una mossa improvvisa disarmandolo. Da qui la furia omicida. Subito alcuni colpi a bruciapelo che hanno lasciato a terra agonizzanti due agenti. Poi la fuga. Raggiunto in strada dai ...

fanpage : Sparatoria Trieste, Chef Rubio: 'Inammissibile che un ladro disarmi un agente, colpa dei vertici' - ivanorsi : Ma perché parlano? - sadape54 : RT @fanpage: Sparatoria Trieste, Chef Rubio: 'Inammissibile che un ladro disarmi un agente, colpa dei vertici' -