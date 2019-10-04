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Traffico Roma del 04-10-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 04-10-2019 ore 12 | 30 A MONTESPACCATO , PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA CORNELIA TRA VIA PIETRO D’ABANO E VIA CUNICO. CHI PROVIENE DA ...

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Traffico Roma del 04-10-2019 ore 12:30 (Di venerdì 4 ottobre 2019) A MONTESPACCATO , PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA CORNELIA TRA VIA PIETRO D’ABANO E VIA CUNICO. CHI PROVIENE DA BOCCEA DEVE SVOLTARE IN VIA PIETRO D’ABANO, MENTRE COLORO CHE PROVENGONO DA VIA MAGLIANELLA DEVONO SVOLTARE IN VIA GATTINARA. Traffico RALLENTATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico A SAN BASILIO IN VIA FABRIANOALL’ALTEAZZA DI VIA FIUMINATA. RALLENTAMENTI E CODE SULLLA VIA CASILINA TRA VIA ENRICO DELL’ACQUA E VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA VERSO IL CENTRO CITTA’. CI SPOSTIAMO A POMEZIA DOVE IL Traffico RALLENTA PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA SOLFATARA TRA VIA TORREMAGGIORE E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DELLA VIA PONTINA. MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA IN CENTRO DEI LAVORATORI WHIRLPOOL. IL CORTEO E’ ...
Fonte : romadailynews

twitterPLRomaCapitale : #Roma, Circonvallazione Gianicolense, intersezione con viale dei Colli Portuensi, #traffico rallentato causa semafo… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-10-2019 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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