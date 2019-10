Sei troppo disponibile e premurosa? Forse soffri della sindrome di Wendy

E adesso anche Macron attacca Greta : Sei troppo radicale... : Non solo attacchi dalla destra. Questa vola a criticare Greta Thunberg ci si mette anche Emmanuel Macron. Il presidente francese ha infatti attaccato l'attivista per aver denunciato la Francia ed altri quattro paesi all'Onu lamentandone l'inadempienza sul piano della tutela ambientale. La bambina che ha dato il via al movimento globale dei "FridaysforFuture" ha fatto solo qualche ora fa un discorso all'Onu in cui ha rivendicato tra le lacrime il ...

Robert De Niro - causa da Sei milioni di dollari alla sua assistente : «Stava troppo su Netflix» : Robert De Niro fa causa alla sua assistente per sei milioni di dollari perché invece di lavorare guardava delle serie tv su Netflix. Incredibile ma vero, stando ad alcune indiscrezioni la donna avrebbe guardato 55 puntate di “Friends” in quattro giorni, ordinando caviale per pranzo tutto a spese della Canal Productions, società di proprietà dell’attore. «Ci sono tre modi di fare le cose: il modo giusto, il modo sbagliato e a ...