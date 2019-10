Morta Alagba | la tartaruga “sacra” | aveva 344 anni

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Lutto in Nigeria, a Ogbomoso, per la morte di unaconsiderata sacra:viveva nella casa del leader locale, Oba Oladunni Oyewumi, ed344, un record di longevità se si considera che la specie vive circa 150era famosa e molto amata e numerose persone le facevano visita ogni giorno. La BBC online riporta che, secondo gli anziani, laera stata portata nel palazzo del leader Isan Okumoyede più di 3 secoli fa.a seguito di una malattia: il suo proprietario ha annunciato che conserverà le sue spoglie nel palazzo della città per consentire a cittadini e non di farle visita. L'articolo, la“sacra”:344Meteo Web.