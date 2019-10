Mondiali Atletica 2019 – Oro e record del mondo per Dalilah Muhammad nei 400hs | Kipruto

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Massimo Stano a caccia dell’impresa nella marcia! 4×100 donne in finale e a Tokyo! Tamberi ottavo nell’alto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.25: Sono tre gli italiani ai nastri di partenza. Il più quotato è Massimo Stano, uno dei migliori al mondo in stagione, poi ci sono Matteo Giupponi e Giorgio Rubino che possono ben figurare 22.23: Questi gli atleti al via della gara che scatterà fra qualchem minuto: Vasiliy Mizinov (Ana), Dane Bird-Smith (Aus), Rhydian Cowley (Aus), Aliaksandr Liakhovich (Blr), Caio Bonfim (Bra), Moacir ...

Atletica - Mondiali 2019 : record del mondo per Dalilah Muhammad nei 400 hs - Mutaz Essa Barshim vince l’oro nel salto in alto : Ottava giornata di gare a Doha (capitale del Qatar), dove si sono assegnati sei titoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. Riflettori puntati soprattutto sui 400 metri maschili, i 400 ostacoli femminili ed il salto in alto maschile, di seguito la cronaca e tutti i risultati delle gare di oggi valide per la rassegna iridata. FINALI salto IN alto (MASCHILE) – Era la gara più attesa dai padroni di casa, anche perché Mutaz Essa Barshim era ...

Atletica - Mondiali 2019 : record del mondo per Dalilah Muhammad nei 400 hs. Mutaz Essa Barshim vince l’oro nel salto in alto : Ottava giornata di gare a Doha (capitale del Qatar) dove si sono assegnati sei titoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. Riflettori puntati soprattutto sui 400 metri maschili, i 400 ostacoli femminili e il salto in alto, di seguito la cronaca e tutti i risultati delle gare di oggi valide per la rassegna iridata. FINALI: salto IN ALTO (MASCHILE) – Era la gara più attesa dai padroni di casa, anche perchè Mutaz Essa Barshim era ...

Atletica - Mondiali 2019 : nei 400 metri maschili si impone il bahamense Steven Gardiner : Disputata la finale dei 400 metri piani maschili ai Mondiali di Atletica leggera di Doha: in Qatar il re del giro di pista è il bahamense Steven Gardiner, che domina la contesa e si impone con il gran crono di 43″48, record nazionale, mentre l’argento è del colombiano Anthony José Zambrano, che fa segnare 44″15, record continentale. Terza piazza, ad appena due centesimi di secondo dall’argento, per lo statunitense Fred ...

Mondiali Atletica 2019 – Tamberi svela : “ci ho messo l’anima - ma ho avuto un virus intestinale” : Il saltatore azzurro ha commentato l’ottavo posto ottenuto nella finale di salto in alto ai Mondiali di Atletica in corso di svolgimento a Doha Solo un ottavo posto per Gianmarco Tamberi nella finale iridata di salto in alto, chiusa lontana dal podio senza essere riuscito a saltare la misura di 2,33. AFP/LaPresse Una piccola delusione per l’azzurro, debilitato da un virus intestinale che ne ha condizionato la prestazione: ...

Atletica - Mondiali 2019 : Gianmarco Tamberi ottavo - Mutaz Essa Barshim fa impazzire Doha : Non va oltre l’ottavo posto Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto ai Mondiali 2019 di Atletica a Doha (Qatar). Il nativo di Civitanova Marche, presentatosi alla rassegna iridata con una sola gara alle spalle, peraltro disputata lo scorso 6 giugno al Golden Gala, ha piazzato un buon 2,27 metri al secondo tentativo, salvo arenarsi prima a 2,30 e poi a 2,33. Per le medaglie, tuttavia, sarebbe servito il Tamberi del pre-infortunio ...

Mondiali Atletica 2019 – Tamberi non brilla nel salto in alto - l’azzurro lontano dal podio in finale : Il saltatore azzurro non va oltre l’ottavo posto in finale, non riuscendo a superare la misura dei 2,33 Si chiude senza medaglia la finale del salto in alto per l’Italia ai Mondiali di Doha, in corso di svolgimento in Qatar. Gianmarco Tamberi infatti non va oltre l’ottavo posto, fermandosi alla misura dei 2,33 fallita in entrambi i tentativi. AFP/LaPresse Immediatamente superati i 2,19 e i 2,24 metri, l’azzurro è ...

Atletica - Mondiali 2019 : Dalilah Muhammad stratosferica - oro e record mondiale nei 400 hs! : Dalilah Muhammad era la favorita dei 400 ostacoli dei Mondiali di Atletica leggera di Doha e non ha deluso le aspettative, anzi è andata ben oltre migliorando il record del mondo. La ventinovenne è volata leggera sulla pista della capitale del Qatar facendo fermare il cronometro a 52.16. Un tempo stratosferico che migliora di 4 centesimi il suo precedente primato. Alle sue spalle la compagna di squadra Sydney McLaughlin che ha chiuso in 52.23. ...

Mondiali Atletica 2019 – Delusione Italia - gli azzurri della 4×100 falliscono l’accesso in finale : arriva però il record italiano : Federico Cattaneo, Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu falliscono l’accesso alla finale per 8 centesimi, centrando però il nuovo record Italiano Delusione cocente per la staffetta maschile della 4×100 ai Mondiali di Atletica, in corso di svolgimento a Doha. Gli azzurri falliscono l’accesso alla finale iridata, nonostante il nuovo record Italiano fatto segnare sulla pista del Khalifa International Stadium, un ...

Atletica - Mondiali 2019 : Dalilah Muhammad portentosa - oro e record mondiale nei 400 hs! : Dalilah Muhammad era la favorita dei 400 ostacoli dei Mondiali di Atletica leggera di Doha e non ha deluso le aspettative, anzi è andata ben oltre migliorando il record del mondo. La ventinovenne è volata leggera sulla pista della capitale del Qatar facendo fermare il cronometro a 52.16. Un tempo stratosferico che migliora di 4 centesimi il suo precedente primato. Alle sue spalle la compagna di squadra Sydney McLaughlin che ha chiuso in 52.23. ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4×100 donne in finale e a Tokyo! Tortu e Jacobs non bastano : azzurri out con record! Tamberi fuori dal podio - Stano ci prova! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.41: Niente da fare, Tamberi esce di scena. Gara deludente la sua, con 2.27 superato. L’ottavo posto, anche con gli infortuni alle spalle, non può essere soddisfacente 20.40: Tamberi, ora o mai più! 20.39: errore di Barshim al secondo tentativo 20.38: Errori anche per Zayas e Mason al secondo tentativo a 2.33 20.35: Spalle al muro per Tamberi. Sbaglia il primo di due tentativi a 2.33 e ...

Atletica - Mondiali 2019 : record italiano nella 4×100 - ma Tortu e Jacobs restano fuori dalla finale : Si spegne il sogno dell’Italia di approdare in finale nella 4×100 maschile ai Mondiali 2019 di Atletica a Doha (Qatar). Non è bastato realizzare il nuovo record nazionale in 38″11 in un contesto rivelatosi di livello stellare. Federico Cattaneo (che ha preso il posto in prima frazione dell’acciaccato Eseosa Desalu), Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu hanno portato a termine una prova strepitosa, di grande ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con record italiano! Record anche per gli uomini ma niente finale! Tamberi vuole il massimo nell’alto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29: E’ il momento della finale dei 400 ostacoli. Si preannuncia un bello spettacolo con Ashley Spencer (Usa), Anna Ryzhykova (Ukr), Sydney Mclaughlin (Usa), Rushell Clayton (Jam), Dalilah Muhammad (Usa), Sage Watson (Can), Zuzana Hejnová (Cze), Lea Sprunger (Sui). Sarà tripletta Usa? 20.29: errore di Zayas 20.28: Nedasekau, tra mille difficoltà, è lì. E’ il numero uno stagionale ...

Atletica - Mondiali 2019 : la Giamaica vola in finale della 4×100 col miglior tempo. Brasile e Australia squalificate : Grande attesa per la staffetta 4×100 femminile dei Mondiali . Nella prima delle due batterie le francesi hanno combinato un vero e proprio disastro con un cambio orrendo tra la seconda e la terza frazionista, tirandosi di fatto fuori dalla lotta alla finale. La squalifica è arrivata tempestiva pochi secondi poco dopo la fine della gara. Per l’Australia è andata ancora peggio, visto che a causa di un cambio errato Maddie Coates è ...