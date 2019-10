Maria Chindamo | sommozzatori al lavoro nel fiume Mesima | si cercano resti umani

Fonte : fanpage

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Idei Ris di Messina stanno analizzando il, a pochi chilometri da Laureana di Borrello, il paese in cui viveva, l'imprenditrice agricola scomparsa il 6 maggio del 2016. Sulla scomparsa di, madre di tre figli, è in corso un'indagine per omicidio e occultamento di cadavere.

ClarabellaBest : RT @storie_italiane: Maria Chindamo: che fine ha fatto l'imprenditrice calabrese? #storieitaliane @eleonoradaniele - chefgio54 : RT @storie_italiane: Maria Chindamo: che fine ha fatto l'imprenditrice calabrese? #storieitaliane @eleonoradaniele - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Maria Chindamo: che fine ha fatto l'imprenditrice ... -