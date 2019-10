Lorella Boccia e Niccolò Presta aggrediti e minacciati | lo sfogo di lei su Instagram

Fonte : dilei

(Di venerdì 4 ottobre 2019)sono staticon un coltello e derubati. A rivelarlo è stata proprio l’ex ballerina di Amici in un post pubblicato su. Laha svelato che lei e il marito, figlio del famoso manager Lucio, sarebbero statida alcuni uomini armati. Suha postato le foto che documentano l’aggressione, mostrando i segni evidenti sul suo viso e su quello di, delle botte. Poi ha confessato che non avrebbe voluto rendere pubblico quanto accaduto, ma ha voluto farlo per inviare un messaggio agli aggressori dati che gli uomini avevano riconosciuto lei e il marito. “Ho riflettuto molto – ha spiegato ai follower -. Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta va******lo. Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mio marito e me con un coltello, ...

zazoomnews : Lorella Boccia e Niccolò Presta aggrediti con un coltello e derubati lo sfogo della showgirl su Instagram «Siete uo… - periodicodaily : ieri sera, l’ex ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, Lorella Boccia ha pubblicato un post su face… - MMagazineItalia : Lorella Boccia insieme al neo marito Niccolò Presta vittime di violenza. Lo sfogo della ballerina sui social: «Siet… -