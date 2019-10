La Nazionale saudita giocherà a Ramallah | è una decisione storica

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) “Unadi importanza”: sono le dichiarazioni di Jibril Rajoub, presidente della Associazione calcio palestinese e dirigente dell’Autorita’ palestinese (Anp) dopo l’assenso della Federazione calcio dell’Arabiadi disputare in Cisgiordania la partita contro ladella Palestina per la qualificazione fra i Paesi dell’Asia, in vista dei mondiali del 2022. Rajoub ha mandato un messaggio di ringraziamento al re Salman bin Abdul Aziz e al principe Mohammad ben Salman – citato dalla agenzia di stampa palestinese Maan – la“riflette l’impegno di quel Paese a favore della Palestina e costituisce un messaggio alla occupazione (ossia, ad Israele, ndr), che ribadisce che i palestinesi non sono soli”. Appuntamento per il 15 ottobre nello stadio di a-Ram, frae ...

