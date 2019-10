La modalità performance dei Galaxy Note 10 non sembra aumentare le prestazioni

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Gli ultimi smartphone top di gamma di Samsung hanno ben quattroprestazionali fra cui scegliere:bilanciata, a medio risparmio energetico, a massimo risparmio ed una ad alte. La descrizione di quest’ultima è però differente suiS10 rispetto ai10: sui primi dice di garantire la massima qualità del display e il minor risparmio energetico mentre sui secondi afferma di portare anche una “maggiore velocità di sistema”.altesuiS10 (sinistra) e sui10 (destra) Secondo i test eseguiti da sammobile.com però laaltenonportare alcun beneficio prestazionale sui10: nessun incremento di velocità nel lancio delle applicazioni né nella loro normale esecuzione e nessun decremento della durata della batteria. È quindi probabile che questasia ...

blackeyes972 : Abilitare la modalità Ultimate Performance in Windows 10 La modalità Ultimate Performance (prestazioni eccellenti)… - pasco_pascotto : RT @uilfplveneto: #Produttività : no erogazione senza contratto decentrato. Con la delibera n.201/2019/PAR la #CortedeiConti del #Veneto ha… - uilfplveneto : #Produttività : no erogazione senza contratto decentrato. Con la delibera n.201/2019/PAR la #CortedeiConti del… -