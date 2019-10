Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il nuovoRuslan Ryaboskapka ha annunciato, in una conferenza stampa a, la “revisione” delle inchieste in cui compare la società del gas Burisma, per cui Hunterè stato consigliere di amministrazione dal 2014 fino ai mesi scorsi, dopo che ieri il presidente americano Donald Trump ha chiesto apertamente all’Ucraina, oltre che alla Cina, l’apertura di unasui.Ryabonshapka ha precisato di “non avere informazioni” a sostegno di illeciti commessi da Hunter, ma di aver deciso di avviare la revisione di un totale di 15 casi in cui compaiono, oltre che ildi Joe, anche la società, il suo proprietario, l’oligarca Nikolai Zlochevsky, il suo socio Serhiy Zerchenko.Il magistrato ha assicurato di non essere stato contattato da alcun avvocato straniero - quindi ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Kiev-gate, il procuratore generale ucraino riapre l'inchiesta sul figlio di Biden - HuffPostItalia : Kiev-gate, il procuratore generale ucraino riapre l'inchiesta sul figlio di Biden - Lettera43 : Il caso è al centro del cosiddetto Kiev gate. Nel frattempo, emergono nuovi dettagli sui rapporti tra gli uomini di… -