Il fail dei tappi per orecchie tech | Bose risarcirà gli acquirenti

Fonte : wired

(Di venerdì 4 ottobre 2019) (Foto:ha avviato un programma di richiamo dei suoi Sleepbuds offrendo un risarcimento totale a chi li aveva acquistati. Una fine prematura per questi “per letecnologici” pensati per migliorare la qualità del sonno, grazie alla produzione di un particolare rumore che consentirebbe di riposare in modo migliore. La società, tra le leader nella produzione di accessori per il suono, ha inviato una email a tutti i propri clienti che avevano speso 249 dollari per acquistare gli Speepbuds spiegando la ragione dietro a questo sfortunato episodio. Nonostante un recente aggiornamento software, continuava infatti a manifestarsi un problema legato alla batteria. In tantissimi esemplari era impossibile ricaricare al 100% e/o si manifestavano spegnimenti improvvisi che ne compromettevano il corretto funzionamento. E dire che gli Sleepbuds erano partiti col botto ...

