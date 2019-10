GHOSTBUSTERS™ | THE VIDEO GAME REMASTERED disponibile da oggi

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Saber Interactive è fiera di annunciare che Ghostbusters: The, la riedizione in HD del famoso gioco d’azione con il cast originale dei film classici della Columbia Pictures, è ora. Questo must per i fan di Ghostbusters e per gli amanti delle comedy adventure è ora, in edizione fisica e digital, per PlayStation®4, Nintendo Switch, Xbox One e Windows PC tramite l’Epics store. Ghostbusters: Theracconta una storia unica di Dan Aykroyd e Harold Ramis che ha divertito e appassionato i fan del franchise, che quest’anno celebra il suo 35° anniversario. Nei panni del nuovo novellino dell’equipaggio dei Ghostbusters, farai squadra con i tuoi personaggi preferiti del film, con le voci originali di Aykroyd, Ramis, Bill Murray ed Ernie Hudson nei panni di Stantz, ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.