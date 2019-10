Xiaomi Mi MIX Alpha è in preordine su Tmall | ma le consegne ci saranno solo nel 2020

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 3 ottobre 2019) In attesa chefaccia chiarezza suMi MIX 4, dopo le dichiarazioni e le successive ritrattazioni di un dirigente, torniamo a parlare del bellissimoMi MIX, destinato a rimanere un sogno nel cassetto per la maggior parte degli utenti, vuoi per il prezzo non proprio popolare vuoi per la produzione limitata. Lo smartphone è insullo store cinese, che sta probabilmente attendendo con ogni probabilità maggiori informazioni da parte di. Si spiega così il prezzo, che possiamo definire un placeholder, un semplice segnaposto, inserito dallo store cinese. Difficile infatti che qualcuno possa acquistare, ancheper errore, uno smartphone che costa 999.999 yuan, l’equivalente di circa 127.000 euro. Ricordiamo che la produzione inizierànel mese di dicembre, per cui bisognerà attendere ilper vedere le prime unità in ...

