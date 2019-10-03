romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - WhereAppVJT : A1 Roma-Napoli: 5 km di coda in direzione #Napoli per #incidente. Rimani sempre informato sulla #viabilità,… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #03-10-2019 -
Dalla Rete Google NewsTragedia a Castellammare, disperato si impicca padre di tre figli: muore a 38 anni - Lascia una lettera alla famiglia di Boscoreale, aperta un'inchiesta - IlCorrierino.com
Tragedia a Castellammare, disperato si impicca padre di tre figli: muore a 38 anni - Lascia una lettera alla famiglia di Boscoreale, aperta un'inchiesta IlCorrierino.com
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 3 OTTOBRE 2019 ORE 10:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E TIBURTINA TRA CASILINA E APPIA E CODE A TRATTI TRA APPIA E USCITA LA PISANA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO E COLOMBO E RALLENTAMENTI TRA CASILINA E TIBURTINA C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 3 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E TIBURTINA TRA CASILINA E APPIA E PER UN INCIDENTI SI STA INCOLONNATI TRA LAURENTINA E PISANA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA PISANA E COLOMBO E CODE PER UN INCIDENTE TRA CASILINA E TIBURTINA C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 3 OTTOBRE 2019 ORE 09.05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E ARDEATINA E PER UN INCIDENTI SI STA UINCOLONNATI TRA LAURENTINA E USCITA Roma FIUMICINO MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TRIONFALE E Roma FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE TRA TIBURTINA E PRENESTINA E RALLENTAMENTI FINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 3 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TRIONFALE E Roma FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE TRA TIBURTINA E PRENESTINA E RALLENTAMENTI FINO ALL’USCITA APPIA C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 3 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TRIONFALE E Roma FIUMICINO E PER UN INCIDENTE SEMPRE CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E IMMISSIONE TANGENZIALE EST IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 3 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON IL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E IMMISSIONE TANGENZIALE EST STESSA SITUAZIONE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA IN DIREZIONE RACCORDO E SULLA LA FLAMINIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. QUALCHE PROBLEMA SULLA COLOMBO DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INFINE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA FLAMINIA CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI TRA CORSO FRANCIA E IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA Roma FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 17.35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN USCITA. SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 17.05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E ANCORA TRA CASILINA E TUSCOLANA. SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO SUBITO DALL’A1 Roma NAPOLI, A CAUSA DEL MALTEMPO ABBIAMO CODE TRA FROSINONE E FERENTINO. RACCOMANDIAMO DI GUIDARE CON PRUDENZA. PASSIAMO AL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. CODE ANCHE SULLA ...