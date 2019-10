Surface Neo e Duo | come funzionano i due nuovi pieghevoli di Microsoft

Fonte : wired

(Di giovedì 3 ottobre 2019) (Foto:) In occasione della presentazione deiPro 7, Pro X e del terzoLaptop,ha tolto i veli anche da due prodotti che usciranno nelle festività di fine 2020 e che propongono form-factor del tutto nuove per il gigante di Redmond. Il primo a essere mostrato è statoNeo che punta su un doppio schermo in grado di piegarsi a 360 gradi, il secondo èDuo con ingombro ridotto e il sistema operativo Android a bordo. Per entrambi un progetto molto interessante che vedesvecchiare un po’ il proprio catalogo andando a rischiare qualcosa, seppur prendendosi tutto il tempo necessario prima dell’uscita in commercio, prevista appunto tra più di un anno.Neo (Foto:) Neo è composto da due display separati da 9 pollici collegati tra loro da una cerniera in grado di ruotare ...

