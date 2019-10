Ottaiano | “Per Milik problema di fiducia Lozano gioca fuori ruolo e fatica ad

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il procuratore Antonio, ex di Insigne, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Tramite Twitter l’emittente rende note le sue dichiarazioni.si dichiara perplesso dalle dichiarazioni di Ancelotti su Lorenzo Insigne: “Genk-Napoli? Vista in un’ottica più ampia, non è male aver portato via un punto in una gara di Champions Leagueta in trasferta, ma la differenza dei valori in campo è evidente. C’è rammarico, il Napoli doveva fare qualcosa di più” “Esclusione Insigne? Le parole di Ancelotti mi lasciano perplesso. Cosa significa che l’ha visto meno brillante? E’ undi condizione o un modo di stimolarlo? Da un punto di vista tecnico uno come lui lo tengo in panchina, non in tribuna” “? Quando è stato impiegato non ha fatto molto bene, ha ancora qualchedi inserimento nel ...

