Oroscopo 5 ottobre | rinascita per Bilancia | crisi sentimentale per Acquario

L'Oroscopo di domani sabato 5 ottobre - primi sei segni : ottimo weekend per Leone e Gemelli : L'oroscopo di domani sabato 5 ottobre 2019 è finalmente disponibile per essere consultato. Molto importante questo nuovo giorno coincidente con l'avvio del nuovo weekend per quelli come noi appassionati d'Astrologia che, senz'altro, attendono con curiosità buone notizie in arrivo dalle previsioni zodiacali giornaliere. D'obbligo in questo caso sottolineare la bella posizione in classifica del Leone, meritevole senz'altro della posizione al 'top ...

Oroscopo settimanale dal 21 al 27 ottobre : passionalità per Cancro e Scorpione : Nella settimana dal 21 al 27 ottobre 2019 troveremo il Sole spostarsi dalla Bilancia, dove staziona anche Marte, al segno dello Scorpione, in cui orbitano anche Mercurio e Venere. Nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Giove rimarrà nel segno del Sagittario ed Urano proseguirà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà stabile in Cancro. E' quindi interessante vedere le previsioni per tutti i segni....Continua ...

L'Oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre : Toro top - amore al centro per lo Scorpione : Durante la settimana che va dal 7 al 13 ottobre, ci saranno tanti impegni in ambito professionale per i segni di fuoco, in particolare per Ariete, che lavorerà tutto sommato serenamente, mentre segni zodiacali come la Vergine, si apriranno al dialogo con il partner, nel tentativo di rafforzare il loro legame. I Gemelli potrebbero apparire più freddo e distaccato del solito, considerato che avrebbe bisogno solo di qualche attenzione in più, ...

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 ottobre : opportunità per Leone - Bilancia tesa : L'Oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre annuncia un periodo di pigrizia per lo Scorpione. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: potrete iniziare ad avvertire una migliore condizione fisica e di fortuna. Gli astri dalla vostra parte vi regaleranno maggiori opportunità da poter sfruttare in ambito lavorativo. In amore potrete riuscire ad ottenere qualcosa di più entro la fine ...

Oroscopo di tutti i segni (4 ottobre) : previsioni Paolo Fox domani : previsioni del 4 ottobre 2019: l’Oroscopo domani di Paolo Fox Scopriamo le previsioni di Paolo Fox di domani (4 ottobre) per quanto riguarda i primi segni dello zodiaco. ARIETE: il consiglio è quello di fare solo lo stretto necessario. Le complicazioni in amore vanno evitate. Momenti di forte agitazione sul lavoro. TORO: chi vorra parlare di sentimenti sappia che sarà una giornata decisiva. Troppe tensioni tra oggi e domani. La ...

L'Oroscopo di domani 4 ottobre : Acquario frettoloso - Leone triste : Le configurazioni astrali riassunte nelL'oroscopo di venerdì spingono ciascun segno zodiacale al raggiungimento di un ideale che produca benessere e appagamento. Sia in campo professionale che nella sfera amorosa, un nuovo vigore sprigiona determinazione e una straordinaria energia positiva elargita da Marte ancora per poco in Vergine. Urano in Toro e Mercurio in Scorpione, rivoluzioneranno ciascun simbolo alle prese con l'amore e con gli ...

Oroscopo Pesci - ottobre : bene gli affari - mese sottotono per il fisico : ottobre è appena iniziato, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per il segno dei Pesci per il primo mese autunnale. Un quadro astrale positivo, che protegge i sentimenti e ne fa una parte centrale della vita del segno, che vivrà bei momenti di romanticismo e spensieratezza. In ambito lavorativo si potrà ottenere qualcosa in più, alcune situazioni potrebbero sbloccarsi. Sarà un mese faticoso per il fisico, lo stress e ...

Oroscopo 4 ottobre : per lo Scorpione piccole discussioni nei sentimenti : La prima settimana del mese decimo mese di questo 2019 è quasi giunta al termine e arrivano quindi le previsioni e l'Oroscopo del 4 ottobre, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro impegnati a gestire al meglio le relazioni lavorative. Per il Capricorno ci sarà una Luna nel segno che porterà maggiore energia. Previsioni e Oroscopo del 4 ottobre: la giornata dei dodici segni zodiacali Ariete: in amore in questi giorni dovrete ...

L'Oroscopo di venerdì 4 ottobre : Venere in Pesci - nuovi incontri per i Gemelli : Durante la giornata di venerdì 4 ottobre, i nativi Gemelli cercheranno di assecondare le esigenze del partner, mentre per la Vergine è il periodo giusto per lanciare nuove idee. Per la Bilancia sarà una giornata di routine, ma con un po’ di tranquillità in più, mentre lo Scorpione potrebbe essere preda dell'ansia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo per la giornata di venerdì 4 ottobre 2019 per tutti i segni ...

L'Oroscopo del 4 ottobre : Gemelli momento positivo per gli affari - Leone riflessivo : La prima settimana di ottobre sta per volgere al termine, ma prima di accogliere definitivamente il week end, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Sarà giornata positiva per i Gemelli, soprattutto per quanto riguarda gli affari, qualcuno infatti potrà concludere un'interessante trattativa. Il Leone dal canto suo avrà bisogno di ritagliarsi del tempo e meditare su alcune situazioni che lo riguardano ...

L'Oroscopo dell'amore per i single del 4 ottobre : Toro comunicativo - Pesci originale : Nello sconfinato mondo delle opportunità amorose, L'oroscopo dell'amore per i single lancia un raggio luminoso sui sentimenti e affidandosi alla posizione di Venere e Sole in Bilancia, si potrà capire il fluire delle emozioni. Esse sono incrementate anche da Luna e Giove che lavorano in sinergia nella casa astrologica del Sagittario, per concretizzare la fortuna in amore e realizzare i sogni lasciati in un cassetto. Di seguito le previsioni ...

L'Oroscopo del 4 ottobre e classifica 'top e flop' : conquiste per Sagittario - ok Bilancia : L'oroscopo del 4 ottobre e la relativa classifica sono pronti a svelare che tipo di giornata aspettarci. Partiamo dicendo che questo sarà un venerdì particolare, governato da influssi astrali importanti. Ciascun segno affronterà le proprie 'battaglie'. C'è chi, come i nativi del Cancro, dovrà affidarsi solo su sé stesso per ottenere dei risultati efficaci e chi, come nel caso Acquario, deve combattere contro alcuni vizi nocivi. Approfondiamo il ...

L'Oroscopo del weekend dal 4 al 6 ottobre : Toro frettoloso - Vergine determinata : L'oroscopo del weekend approfondisce i transiti planetari e tiene conto dell'entrata di Mercurio in Scorpione che conferisce un'intuizione, frutto di un'intelligenza brillante e magnetica. Nuovi incroci astrologici segnano il destino di ciascun simbolo zodiacale e una prontezza di riflessi combinata agli effetti portentosi di Mercurio beneficerà anche Vergine, Cancro, Capricorno e Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche segno per ...

L'Oroscopo del giorno 5 ottobre - 2ª sestina : inizio week-end positivo per lo Scorpione : L'oroscopo del giorno 5 ottobre 2019 è pronto a dare ottime notizie a due segni e qualche piccola delusione ai restanti. Ovviamente le predizioni, come da titolo, sono incentrate esclusivamente sui sei segni rappresentanti la seconda sestina zodiacale. In analisi il prossimo sabato d'inizio weekend, messo sotto la lente astrologica in rapporto ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di dare un nome e un ...