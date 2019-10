La Raggi è di troppo | in metro guasti e persino spazzatura

Victor Valdes - scelta coRaggiosa : ritira l’Under 19 del Barça dal torneo. “Gare troppo ravvicinate” : Una scelta coraggiosa, che sicuramente potrebbe far riflettere. Victor Valdes, ex portiere del Barcellona e oggi tecnico della Juvenil A, l’Under 19 blaugrana, ha deciso di ritirare la sua squadra dal torneo, rinunciando a disputare la finalina per il terzo posto della Otten Cup contro i pari età dell’Everton. troppo poco il tempo per recuperare dalla semifinale. “La mia decisione – ha detto – è basata ...