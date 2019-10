La Corte di Giustizia Ue impone a Facebook di cancellare i contenuti illeciti

Facebook dovrà rendere inaccessibile un suo contenuto in tutto il mondo se glielo chiede un paese europeo - ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione Europea : La Corte di giustizia dell’Unione Europea (l’organo che garantisce il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi dell’UE) ha stabilito che ogni paese dell’Unione può ordinare a Facebook di rimuovere post, immagini e video, e di fare in

Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa - Corte dei Conti e Avvocatura Stato : prova preselettiva dal 9 al 13 Dicembre : Il 27 Settembre sul sito ufficiale dell’Avvocatura dello Stato è Stato reso noto il diario della preselettiva del Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato: dal 9 al 13 Dicembre si svolgerà a Roma. Vai al diario della preselettiva La procedura, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 61 del 2-8-2019, è stata bandita dalle 3 amministrazioni ...

Vespa - Corte di giustizia Ue respinge ricorso di Piaggio : “Scooter cinese Ves non è un plagio” : Quello del gruppo cinese Zhejiang Zhonzheng Industry non è stato un plagio della Vespa. La Corte di giustizia dell’Ue ha dato ragione all’Euipo, l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, e torto alla Piaggio in un ricorso che la casa di Pontedera aveva presentato contro il gruppo cinese. Zhejiang Zhonzheng Industry aveva registrato nell’Ue uno scooter, il Ves, simile alla Vespa Lx provocando la reazione di Piaggio che, ...

Fca - Corte di giustizia Ue conferma decisione della Commissione europea : “Vantaggio fiscale indebito in Lussemburgo” : La Corte di giustizia dell’Ue ha dato ragione alla Commissione europea confermando la decisione sugli aiuti di Stato del Lussemburgo nel caso di Fiat-Chrysler Finance Europe, rigettando il ricorso dell’azienda. La decisione degli uffici dell’Antitrust europeo, guidati all’epoca dalla commissaria Margrethe Vestager, risale al 2015, un anno dopo le rivelazioni di LuxLeaks e a 16 mesi dall’apertura delle prime inchieste nel giugno 2014 sui ...

Xylella - Italia condannata da Corte di Giustizia UE : L'Italia è stata condannata oggi dalla Corte di Giustizia UE per non essere intervenuta tempestivamente per limitare la diffusione della Xylella fastidiosa, il batterio responsabile del disseccamento rapido degli ulivi in Puglia.La Corte di Giustizia UE, accogliendo il ricorso presentato dalla Commissione Europea, ha stabilito che l'Italia non ha applicato le misure obbligatorie in arrivo dall'UE, tardando quindi nelle ispezioni e ...

Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa - Corte dei Conti e Avvocatura Stato : requisiti - invio domanda e prove di selezione : Nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 61 del 2-8-2019 è Stato pubblicato il bando di Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato. Il Concorso è Stato bandito dalle 3 amministrazioni congiuntamente per reclutare 159 funzionari, area III e fascia retributiva F1, per le esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici. I posti sono così ripartiti: 88 funzionari ...