I social e le app ci aiutano a vestirci o a conformarci?

Pensioni e DEF - Barbagallo (Uil) : ‘Da apprezzare' le intenzioni sull'Ape social e OD : Dai sindacati emergono i primi commenti in merito alla presentazione della nota di aggiornamento al Def. Le impressioni iniziali sono caute, anche in attesa di poter approfondire i dettagli sui provvedimenti decisi dal nuovo governo giallo-rosso, ma nonostante ciò si rileva preoccupazione soprattutto rispetto all'impostazione generale del documento e ai riscontri parziali sulle richieste avanzate dalle parti sociali. Secondo quanto riportato ...

La chat Whatsapp privata (e sexy) tra Tiziano Ferro e Marco Mengoni finisce sui social : la foto vola in rete : Marco Mengoni ha ufficializzato sui suoi social l’uscita di un doppio disco live. Atlantico on Tour è il nuovo progetto che conterrà, oltre ai brani suonati nelle date, anche tre inediti. L’annuncio è arrivato dal cantante di Ronciglione; il disco uscirà in edizione limitata il prossimo 25 ottobre e riassumerà i momenti salienti del suo ultimo tour. Atlantico On Tour sarà anticipato dal singolo ”Duemila volte”, disponibile dal 4 ...

Leggere chat Whatsapp e social altrui : quando è reato e cosa si rischia : Leggere chat Whatsapp e social altrui: quando è reato e cosa si rischia Talvolta la curiosità e la voglia di spiare qualcuno può prendere il sopravvento, magari per avere conferme o smentite circa la fiducia da dargli o togliergli: pensiamo al caso tipico della vita di coppia, in uno dei due segretamente cerca di controllare l’altro o l’altra e di spiarne le conversazioni e Leggere le chat di Whatsapp oppure social ed e-mail, ...

Sgarbi contro la censura social : “Paragona una scultura di Canova al culo della Nappi” : Il critico, presidente della Fondazione Canova, porta in tribunale Facebook e Instagram: "Il loro algoritmo non distingue l'arte dal porno, diventeranno presto solo un ritrovo di psicopatici e segaioli". Oltre all'azione legale, ecco una proposta: "Basterebbe assumere giovani storici dell’arte"Continua a leggere

Brescia lo applaude all’esordio - Balotelli ringrazia sui social : “orgoglioso e fiero di voi”[FOTO] : Esordio positivo per Mario Balotelli con la maglia del Brescia: l’attaccante, al ritorno in Serie A, si conquista l’applauso dei tifosi e li ringrazia su Instagram Ha dovuto aspettare la 5ª partita di campionato per fare il suo esordio in Serie A ma Mario Balotelli si è fatto trovare pronto. Nonostante la sconfitta in rimonta per 1-2 del suo Brescia contro la Juventus, l’attaccante ex Marsiglia ha disputato una buona gara ...

Il piccolo Filippo ha una grave malattia genetica - l'appello social : ''Troviamo il suo gemello genetico'' : Il bambino, di soli quattro mesi, è affetto da linfoistiocitosi emofagocitica e presto avrà bisogno di un trapianto di...

FOTO – Sorpresa a Castel Volturno! Appena arrivato per intervistare Ancelotti. La SSC Napoli pubblica lo scatto sui social : Castel Volturno, Stoichkov intervista Carlo Ancelotti A Castel Volturno è arrivato Stoichkov per intervistare il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti. La SSC Napoli ha postato lo scatto sul proprio profilo social, con questa didascalia: “Stoichkov intervista Ancelotti. Si incontrano storie di calcio, vittorie e successi” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI VIDEO – Nasce la Llorente mania! Peppe Iodice, coro ...

Formula 1 – Hamilton applaude Verstappen sui social - Lewis commenta il suo post contro Rosberg : “l’ho fatto perchè…” : Hamilton contro Rosberg: il britannico della Mercedes spiega il suo post social nel quale si è schierato dalla parte di Verstappen Secondo posto per Lewis Hamilton, ieri, nelle qualifiche del Gp d’Italia. Il britannico della Mercedes è riuscito a piazzarsi alle spalle di Leclerc, a Monza, nonostante il caos in Q3 in pista. Al termine delle qualifiche, in tanti però sono stati curiosi di chiedere ad Hamilton, anzichè un commento su ...

Formula 1 – Tutti contro Rosberg - Hamilton dalla parte di Verstappen : il messaggio social è pungente [FOTO] : Max Verstappen riceve l’appoggio di Lewis Hamilton: il commento social del britannico della Mercedes dopo l’attacco dell’olandese a Rosberg Mentre i piloti ed i tifosi attendono di scoprire con ansia cosa decideranno i commissari dopo le qualifiche del Gp d’Italia, c’è chi se la ride per delle velenose frecciatine che stanno volando sui social. Dopo il duro attacco di Max Verstappen nei confronti di Nico ...

Carolina Stramare - Miss Italia 2019 : chi è/ I social approvano "Ha vinto la bellezza" : Carolina Stramare, Miss Italia 2019: chi è. Approvazione da parte del popolo dei social: "Ha vinto la bellezza". Vittoria meritata

Camille Paglia : "I giovani oggi? Ingrati - sottosviluppati nei rapporti sociali e manchevoli di senso della realtà" : “sottosviluppati nei rapporti sociali”. “manchevoli di senso della realtà”. E “Ingrati”. Con queste parole in un’intervista al Wall Street Journal l’intellettuale Camille Paglia? descrive i giovani di oggi. La docente della University of the Arts di Filadelfia è stata più volte al centro delle polemiche per le sue affermazioni irriverenti. L’anno scorso un gruppo di ...

Governo : Fai Cisl - ‘ministri sappiano ascoltare istanze parti sociali’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Da parte della Fai Cisl un grande in bocca al lupo a tutti i componenti del nascente Governo Conte bis, che giureranno domani. Auspichiamo che sappiano prestare ascolto alle istanze delle parti sociali per sciogliere i nodi irrisolti della nostra economia e sostenere politiche di crescita ed equità. Un particolare augurio di buon lavoro va a Teresa Bellanova, che eserciterà il ruolo di Ministra ...

Formula 1 – Daniel Ricciardo commovente sui social : i complimenti a Leclerc sono strappalacrime [FOTO] : Daniel Ricciardo da applausi: il post social per la prima vittoria di Leclerc è commovente Weekend ricco di emozioni contrastanti a Spa: la Ferrari ha trovato la sua prima vittoria stagionale, col primo successo in carriera in Formula 1 di Charles Leclerc. Festeggiamenti moderati, però, in Belgio, dove è stato impossibile non pensare ad Anthoine Hubert, il 22enne francese morto sabato pomeriggio in Gara-1 di Formula 2. Una domenica ...