Everspace 2 | la campagna di crowdfunding debutta su Kickstarter

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Lo sviluppatore Rockfish ha lanciato laper2. Il finanziamento per questo nuovo sparatutto spaziale open-world è iniziata oggi con un obiettivo di finanziamento di base di 450.000 euro con termine il 4 novembre.2 promette di superare completamente il suo predecessore sia in termini di qualità che di portata. Invece delle precedenti meccaniche di gioco roguelike, l'attenzione del nuovo gioco sarà focalizzata sul gameplay open-world che conterrà inoltre elementi RPG classici e una narrazione estesa. Grazie al nuovissimo sistema di navigazione basato su classi, i giocatori possono anche personalizzare completamente la propria astronave in base al proprio stile di gioco con armi ed equipaggiamento, come se fosse proprio un gioco di ruolo. Nonostante tutte le innovazioni,2 rimane fedele al suo nucleo di sparatutto spaziale. Come tale, ...

