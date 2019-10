Destiny 2 debutta su Steam e raggiunge quota 220 000 giocatori simultanei

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il debutto di2 suè stato un vero e proprio successo. Il 1° ottobre infatti il gioco è migrato sulla piattaforma di Valve, comprendendo sia la nuova espansione, Ombre dal Profondo, che la versione free-to-play, ovvero Nuova Luce.Aisupiacciono i free-to-play, ed infatti poco dopo il lancio il gioco ha registrato la bellezza di 220.000, piazzandosi tranquillamente al quarto posto della classifica dei titoli con piùonline contemporaneamente, superato solo da Dota 2, CS: GO e PUBG.Escludendo PUBG,2 è effettivamente il gioco non Valve più giocato in questo momento su, ben oltre persino il suo rivale più vicino, Grand Theft Auto V. Attualmente, mentre stiamo pubblicando questa notizia, iattuali sono 150.000 mentre il picco giornaliero ha registrato 226.000.Leggi altro...

