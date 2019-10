CorSport | Kovacs fa venire voglia di innamorarsi dell’arbitraggio

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il Corriere dello Sport giudica la prestazione dell’arbitro, che ieri ha diretto Genk-Napoli, da 8. È lui che fa la vera partita perfetta. Non il Napoli e neppure il Genk. “La dirige dall’alto, ma senza presunzione, e sta dove deve stare, anche defilato. Faladi” La gestione della partita non è difficilissima mala porta avanti senza strafare e controllandola in ogni momento.dirige come un veterano. Fischia solo 20 falli (nel primo tempo soltanto 7) “tenendo la partita come nessun arbitro di vertice avrebbe saputo fare meglio nonostante una soglia del fallo altissima”. Vede tutto alla perfezione, tanto che il Var deve solo confermare le sue decisioni. L'articolofadiilNapolista.

