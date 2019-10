“Bombe a mano…” Federica Nargi | il seno della sorella Claudia “esplode” e i fan perdono

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2019) In casasfornano solo donne bellissime., per esempio, compagna del calciatore Alessandro Matri, è una delle donne più desiderate d’Italia. E tutti la conoscono. Ma forse non tutti conoscono la sua meravigliosache, di, è la fotocopia. Le due sorelle sono molto legate e spesso postano sui social foto che le ritraggono insieme. Per i follower quegli scatti sono una visione: due bellezze di quel calibro, vicine, sono l’apoteosi. E infatti i commenti sotto le loro foto si sprecano: “Che visione”, “Che doppietta” “Ambo secco, vincita assicurata” scherzano i follower sotto le foto delle due splendide sorelle. “Weekend milanese con la mia super sister @fede” scrivesu Instagram a didascalia di una foto che la ritrae con lache è da poco diventata mamma per la seconda volta (piccola Beatrice). Una coppia si ...