Bebè in arrivo? Ecco i consigli di sopravvivenza per la coppia

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Fisicamente, ci vorrà un po' di tempo per riabituarvi ai vostri corpiÈ molto importante programmare il sessoLa definizione di intimità cambiaL'allattamento cambia i preliminariIl dialogo è fondamentaleRicordate: questa è una situazione temporaneaAvrete un bambino, una gioia infinita, certo. Ma nessuno racconta mai fino in fondo la verità. O meglio, raccontarla fa sentire quasi in colpa, ma le cose stanno così: l’di un bambino in casa rappresenta una vera e propria rivoluzione, a cui nonostante ci si provi a preparare, non lo si è mai davvero. Una nuova presenza (urlante!) in casa, ritmi di vita stravolti, mancanza di sonno, nuove tensioni: come reagirete voi? E il vostro compagno? Per far sì che i futuri genitori non vengano colti totalmente in contropiede, abbiamo avuto l’occasione di contattare Elisa Simeoni, psicologa ed esperta di Guidapsicologi.it, per aiutarci a fare ...

