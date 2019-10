Un posto al sole | Cosimo Alberti parla di un trauma del suo passato

Un posto al sole anticipazioni : ARTURO e SEBASTIANO - resa dei conti!!!! : La storyline del colpo di fulmine tra Marina Giordano (Nina Soldano) e Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) continuerà a tenere banco nelle prossime puntate di Un posto al sole e vi consigliamo di non perdere le puntate della soap in onda la prossima settimana, perché la situazione si farà decisamente calda! La trama, infatti, assumerà sempre di più dei colori da “romanzo d’altri tempi”, con l’imprenditrice sempre più ...

“Lascio Un posto al sole”. Il famoso attore via dalla storica soap di Rai Tre : fan senza parole : È forse la soap opera più longeva della televisione italiana. Parliamo naturalmente di Un posto Al Sole. Sono passati ben 23 anni dalla prima storica puntata su Rai 3. Da sempre il programma è amatissimo e seguitissimo dal grande pubblico della rete, e sono a migliaia i fan che sera dopo sera si appassionano alla storia dei protagonisti di Palazzo Palladini. Attualmente è in corso la ventiquattresima stagione, che ha raggiunto le oltre 5300 ...

Anticipazioni Un posto al sole del 2/10 : Alex decide di lasciare il lavoro al Vulcano : I problemi senza fine di Alex Parisi continueranno ad essere al centro delle trame di Un posto al sole anche nella puntata di oggi, mercoledì 2 ottobre, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. La sorella di Mia non ha avuto il coraggio di confessare a Vittorio le ragioni della sua stranezza e oggi prenderà un'altra sorprendente decisione riguardante il suo futuro: dopo avere messo in stand-by la sua storia con il giovane Del Bue, Alex ...

Anticipazioni Un posto al sole all'11 ottobre : Vittorio è deluso : Tanti i colpi di scena nel corso della prossima settimana di programmazione di Un posto al sole, la storica soap opera dell'access prime time di Rai 3 in onda tutte le sere alle ore 20.45 circa. Le Anticipazioni ufficiali sulle trame rivelano che ci saranno delle novità importanti che riguarderanno soprattutto il percorso di vita di Vittorio, il quale è stato smascherato da Alex dopo le sue bugie. E poi ancora occhi puntati su Marina, la quale ...

Un posto al Sole Anticipazioni 2 ottobre 2019 : Renato sotto shock! : Renato è stato respinto da Adele e ora sfoga la sua frustrazione su Diego e Nadia. Alex decide di lasciare Palazzo Palladini e il Vulcano.

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 2 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 5343 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 2 ottobre 2019: Vittorio (Amato D’Auria) non capisce i motivi per cui Alex (Maria Maurigi) lo abbia lasciato… Dispiaciuto che Renato (Marzio Honorato) sfoghi il proprio nervosismo per il rifiuto di Adele contro Diego (Francesco Vitiello) e contro la compagna, Raffaele tenta di rassicurare Nadia (Magdalena Grochowska) ma farà una sorprendente scoperta. Alex, dopo aver ...

Un posto al Sole Anticipazioni 1 ottobre 2019 : la dolorosa decisione di Alex : Alex non ha scelta, deve trovare il coraggio di lasciare Vittorio, ma la ragazza è alle prese anche con un'altra difficile decisione: dire addio a Palazzo Palladini.

UN posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 7 all’11 ottobre 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre 2019: Marina riceve una sorpresa al lavoro, ma intanto la relazione tra lei e Fabrizio continua a essere motivo di scontro nella famiglia Rosato. Mentre Vittorio è sempre più deluso, Alex riceve una gradita visita da Silvia. Giulia, indecisa sul da farsi, si sfoga con Ornella (che è molto preoccupata per lei). La relazione tra Marina e Fabrizio si consolida, ...

Un posto al sole - Davide Devenuto : “Mi sono spaventato” : Davide Devenuto lascia Un posto al sole: “sono terrorizzato ma è bello cambiare” Momento d’oro per Davide Devenuto che, oltre ad interpretare Andrea Pergolesi da più di quindici anni ormai in Un posto al sole, da qualche settimana veste i panni del cattivo Antonio Costello nella seconda stagione di Rosy Abate. Davide Devenuto ha voglia di cambiare, motivo per cui ha deciso di prendersi una pausa da Un posto al sole. Dice ...

Un posto al sole : Davide Devenuto lascerà la soap - lo conferma : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Ciò che sta preoccupando i fan però è la notizia che sta circolando dadi eri giorni circa l'abbandono del set da uno dei volti storici: Davide Devenuto. Fino a qualche giorno fa era solo un ipotesi, ma a quanto pare l'attore, in un'intervista a TV Sorrisi, ho confermato la sua reale intenzione di lasciare il set della soap partenopea in cui da ...

Un posto al sole : DAVIDE DEVENUTO lascia - lo conferma anche a Sorrisi : Di recente vi abbiamo parlato di una novità che riguarda il futuro di Un posto al sole: attraverso diverse interviste, DAVIDE DEVENUTO (Andrea Pergolesi nella soap) ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla trasmissione. Ora l’attore è tornato sull’argomento in una nuova e lunga intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e canzoni, confermando ancora una volta la notizia e manifestando simpaticamente anche qualche timore ...

Un posto al sole - trame del 1° ottobre : Roberto mette in guardia Marina su Fabrizio : Le trame di Un posto al sole relative alla puntata di oggi 1° ottobre si concentrano ancora sulle sorti di Alex, alle prese con una brutta notizia dopo l'altra. La giovane Parisi, già coinvolta da una lunga serie di problemi personali, ha anche scoperto il tradimento di Vittorio con Anita, ma finora non ha trovato la forza di rivelare al fidanzato la novità. Le sue lacrime sono state giustificate con le note motivazioni familiari, ragione per ...

Anticipazioni Un posto al sole dal 7 all'11 ottobre : Diego ritorna a spiare Beatrice : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le puntate della prossima settimana di Un posto al sole, la fortunata soap opera dell'access prime time di Rai 3 che troveremo in onda da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre con nuovi imperdibili episodi. Le Anticipazioni rivelano che per Alex proseguirà il momento duro dopo la fine della storia con Vittorio, mentre Diego si ritroverà nuovamente a fare i conti con il suo passato ...

Un posto al Sole Anticipazioni 1 ottobre 2019 : Alex prende una dolorosa decisione : Alex non ha scelta, deve trovare il coraggio di lasciare Vittorio, ma la ragazza è alle prese anche con un'altra difficile decisione: dire addio a Palazzo Palladini.