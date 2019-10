Ticket | si pagherà in base al reddito | cosa cambia con la proposta

Ticket sanitario - si pagherà in base al reddito : tetto per la spesa annua - poi prestazioni gratis : Ticket sanitari, si cambia: presto la compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria sarà infatti calcolata in base al reddito, ovvero secondo un criterio di progressività, per...

Il Ticket sanitario cambia - si pagherà in base al reddito familiare e ci sarà un tetto : ticket sanitario, si cambia: presto la compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria sarà infatti calcolata in base al reddito, ovvero secondo un criterio di progressività, per...

Manovra - cambiano i Ticket sanitari Si pagherà in base al reddito Le misure : Per far quadrare i conti si apre la strada alla riduzione degli sgravi fiscali per i redditi più alti, con una soglia fissata a 100 mila euro: coinvolte tutte le detrazioni, anche su spese sanitarie e ristrutturazioni edilizie, ma non i tassi sui mutui