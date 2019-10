Saipem | contratto da 40 mln per fornire tecnologia basata su Hydrone a Equinor 2

Saipem : contratto da 40 mln per fornire tecnologia basata su Hydrone a Equinor : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Saipem ha firmato un contratto con Equinor per la fornitura di servizi nell’ambito del subsea per un valore di circa 40 milioni di euro che prevede l’utilizzo di Hydrone-R, drone (Uid) per gli interventi sottomarini, e del Rov Hydrone-W, robot sottomarino a controllo remoto interamente elettrico, presso il campo Njord Field, nell’offshore norvegese. Si tratta del primo accordo a livello ...