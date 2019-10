Ma dov’è finito il Napoli? Idee confuse e attacco sterile | il Genk ringrazia e si prende

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Nessun gol in Belgio tra, i padroni di casa gestiscono senza soffrire gli attacchi azzurri e portano a casa un prezioso pareggio Le prime avvisaglie si erano avute contro il Cagliari, un ko casalingo riscattato poi con il successo sul Brescia, arrivato comunque soffrendo e con il minimo scarto. In Champions League ci si aspettava tutta un’altra prestazione del, invece lo 0-0 maturato aconferma il precario stato di salute degli azzurri. AFP/LaPresse Carlo Ancelotti prova a mescolare le carte, lasciando in tribuna Lorenzo Insigne per scelta tecnica e mandando in panchina Dries Mertens e Fernando Llorente, affiancando Milik a Lozano per scardinare la difesa belga. La manovra di Callejon e compagni però è lenta e macchinosa, così la formazione di casa può controllare senza patemi le offensive avversarie, raramente pericolose dalle parti di Coucke. ...

