Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Non bastano oltre due ore di vertice, questa volta esteso anche ai renziani e alle truppe di LeU, per sciogliere il nodo della. E se è vero che a piccoli passi le parti si avvicinano. Ad esempio, sull'elezione del Csm dovel'ipotesi del, caldeggiata dall'asse Bonafede-Renzi. È altresì vero cheil Guardasigilli non sembra indietreggiare. Si crea così un fronte comune che include il Pd, Italia Viva e Liberi e Uguali che dice a gran voce: “Lanon può essere un tabù”. Ma il Guardasigilli si mostra aperturista uscendo da Montecitorio: “Il clima è estremamente positivo e molto costruttivo con l'unico obiettivo di arrivare al dimezzamento dei tempi dei processi. Siamo al lavoro. I cittadini sappiano che il Governo e laconsiderano questa riforma una ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Giustizia, cade il sorteggio per il Csm. Maggioranza divisa sulla prescrizione - lrcasanova1 : RT @HuffPostItalia: Giustizia, cade il sorteggio per il Csm. Maggioranza divisa sulla prescrizione - GiuseppeFalci : Giustizia, cade il sorteggio per il Csm. Maggioranza divisa sulla prescrizione -