Crollo edificio Roma, assolto imputato

A quasi 21 anni daldell'a via di Vigna Jacobini, a,in cui morirono 27 persone,l'amministratore della tipografia situata al primo piano dello stabile,Mario Capobianchi, unico, è statoin appello "perché il fatto non sussiste". La sentenza al termine del processo-ter per i reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo (ormai prescritti). In precedenza la Cassazione aveva disposto per due volte un annullamento con rinvio. In primo grado, era stato condannato a due anni e 8mesi.(Di mercoledì 2 ottobre 2019)