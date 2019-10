Che fa oggi Eleonora Cadeddu | l’Annuccia di Nonno Libero?

Uomini e Donne oggi : grandi critiChe a Barbara - Pamela sfortunata : oggi Uomini e Donne, Trono Over: Barbara viene criticata, Pamela nuovamente delusa Nuovissima puntata del Trono Over per Uomini e Donne. Questo pomeriggio scopriamo come procede la nuova conoscenza di Pamela. La dama del parterre femminile è uscita ancora una volta con Enzo. Le cose sono partite alle grande, ma ora lui pare aver messo […] L'articolo Uomini e Donne oggi: grandi critiche a Barbara, Pamela sfortunata proviene da Gossip e Tv.

Festa dei nonni - 2 ottobre 2019/ Messaggi e frasi d'auguri : perché si festeggia oggi? : Festa dei nonni, 2 ottobre 2019, Messaggi e frasi d'auguri. Scopriamo insieme perché in Italia si è scelta questa data per festeggiare

Borse europee oggi - chiusura borse asiatiChe : L’indice dell’attività manifatturiera ai minimi da 10 anni negli Stati Uniti mette in allarme gli investitori. Attesa oggi per i dati sull’occupazione e per gli interventi dei banchieri Fed

Meteo : piogge e temporali al nord - oggi peggiora anChe al centro : L'autunno è ormai alle porte anche sull'effettivo lato Meteorologico, quello che più conta. Il caldo ha ormai le ore contate e con esso anche l'anticiclone africano destinato ad abbandonare...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (mercoledì 2 ottobre). A Che ora gareggiano - programma e tv : oggi mercoledì 2 ottobre saranno impegnati cinque italiani ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena la sesta giornata della rassegna iridata. Davide Re vuole diventare il primo azzurro a conquistare la finale dei 400 metri, il ligure ha tutte le carte in regola per compiere l’impresa. Daisy Osakue può puntare all’atto conclusivo nel lancio del disco, missione più complicata per Ayomide Folorunso e ...

MiChelle Hunziker ricorda quando mi dissero Che sarei morta oggi non mi fregano : La conduttrice – showgirl Michelle Hunziker durante un’intervista a “Freeda” dichiara: «Mi dissero che sarei morta». La Hunziker scava nella memoria e rievoca ancora una volta uno dei periodi più difficili della sua vita, quando a 24 anni è stata in balia di una setta. «Mi ricordo ogni frazione di secondo di quel momento, che è durato cinque anni, e non sono pochi, soprattutto perché erano gli anni più belli da vivere», ha anche parlato ...

Gigliola Cinquetti oggi : curiosità e chicChe sulla cantante veronese : Gigliola Cinquetti oggi: carriera e curiosità sull’artista veronese Gigliola Cinquetti (1947, Verona) è un’artista eclettica, capace di destreggiarsi in ambito musicale, televisivo e cinematografico. Tra i suoi vanti spicca quello di essere stata la più giovane vincitrice del Festival di Sanremo, trionfando nel 1964 in coppia con Patricia Carli con la canzone Non ho l’età. […] L'articolo Gigliola Cinquetti oggi: curiosità ...

Atletica - Davide Re : “Sono riuscito a fare quello Che avevamo programmato. Oggi era importante - domani lo sarà di più : Davide Re ha vinto in 45.08 la terza batteria dei 400 metri piani ai Mondiali di Atletica in corso a Doha, in Qatar: l’azzurro ha staccato in scioltezza il pass per le semifinali. L’atleta italiano a fine gara, conscio della bella prestazione ha rilasciato un’intervista in cui ha mostrato tutta la sua soddisfazione. Così l’azzurro ai microfoni RAI: “Per ora sono molto contento, non pensavo di riuscire a correre in ...

Roma - è piena emergenza : davanti Fonseca ha gli uomini contati - come gioCherebbe la squadra ad oggi : Chissà a quali divinità, in questo momento, il tecnico della Roma Paulo Fonseca si starà rivolgendo. Chissà quale tipo di aiuto vorrebbe per evitare la moria di infortuni che sta affliggendo i suoi calciatori. Zappacosta poco dopo l’arrivo, poi Under, Spinazzola, Pellegrini e adesso Mkhitaryan. Tanta sfortuna per l’allenatore portoghese che, a parte il passo falso casalingo contro l’Atalanta, sta facendo bene con i ...

Da oggi l’Area B di Milano è vietata anChe ai veicoli diesel Euro 4 : L'obiettivo del comune è arrivare a vietare progressivamente l’uso dei diesel in città entro il 2030: il prossimo divieto scatterà nel 2024

Da oggi 1 ottobre Android Pie su LG G6 anChe via OTA in Italia : le 8 novità più importanti : Abbiamo dovuto attendere più a lungo del previsto, ma a partire da oggi 1 ottobre possiamo parlare effettivamente della piena distribuzione di un aggiornamento come quello ad Android Pie per i possessori di un LG G6. Si tratta di una svolta importante, considerando il fatto che secondo le ultime notizie riportate la scorsa settimana sul nostro magazine, il download sembrava possibile solo manualmente. Secondo quanto raccolto nelle ultimissime ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (martedì 1° ottobre). A Che ora gareggiano - programma e tv : oggi martedì 1° ottobre saranno impegnati nove italiani ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena la quinta giornata della rassegna iridata. La nostra Nazionale cala gli assi pesanti: Claudio Stecchi reciterà il ruolo di outsider nella finale del salto con l’asta, riflettori puntati su Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni del salto in alto affiancato da Stefano Sottile, da non perdere Davide Re nelle batterie ...

Atletica - Antonietta Di Martino riceve il bronzo dei Mondiali 2009 : squalificata ChiCherova - oggi la premiazione a Doha : Giornata indimenticabile per Antonietta Di Martino che a Doha (capitale del Qatar) ha ricevuto la medaglia di bronzo dei Mondiali 2009 di Atletica leggera. Il riconoscimento è arrivato a dieci anni di ritardo, l’azzurra fu infatti quarta nel salto in alto a Berlino, all’Olympiastadion si rese protagonista di un bel balzo a 1.99 nella gara vinta dalla croata Blanka Vlasic (2.04) davanti alla russa Anna Chicherova e alla tedesca Ariane ...

Lavoro - perché i dati Istat di oggi dovrebbero farci preoccupare : Nel mese di agosto 2019 il tasso di disoccupazione è calato di 0,3 punti percentuali su base mensile, ai minimi dal 2011...