Ciclismo - Tour of Utah 2019 : Marco Canola vince la quarta tappa - Ben Hermans sempre in testa alla generale : Marco Canola (Nippo Vini Fantini Faizanè) vince in volata la quarta frazione del Tour of Utah, Salt Lake City-Salt Lake City di 86.5 km, battendo due statunitensi, Travis McCabe, alfiere della Floyd’s Pro Cycling e Brendan Rhim, portacolori della Arapahoe – Hincapie p/b BMC. In classifica generale conserva tranquillamente il simbolo del primato il belga Ben Hermans (Israel Cycling Academy), addirittura nono sul traguardo della ...