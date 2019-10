Uno spot per Spot | il primo cane robot Che non convince

Apri Spotify e non conosci nessUno dei nomi ai primi posti delle classifiche? Ecco perché - se hai tra i 30 e i 40 anni - è una cosa sana : Se avete più di trent’anni, Aprite la playlist con la classifica dei brani più ascoltati su una qualsiasi piattaforma di streaming musicale, in un giorno qualsiasi della settimana. Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, scegliete voi. Farete fatica a riconoscere nomi famigliari, e che starete pensando a qualcosa come “Ma chi è questo?!”. Tranquilli. Non siete diventati vecchi (perlomeno, non così vecchi). La colpa è della tecnologia. Musica e ...

Casting per puntate pilota di un film e per Uno spot pubblicitario : Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di piccoli ruoli e comparse per realizzare puntate pilota di un film da proporre in seguito a Rai e a Mediaset nonché da lanciare nell'ambito di alcuni prestigiosi festival di carattere cinematografico in Italia e all'estero. Sono, inoltre, tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, attrici e comparse per realizzare un importante spot di tipo pubblicitario, correlato a ...

Uno spot per sensibilizzare su Crohn e Colite ulcerosa - specialisti : “Diagnosi tardive - costi alti - scarsa l’aderenza alla terapia” : E’stato presentato questa mattina, a Roma, nella Sala ISMA – Senato della Repubblica di Roma, ad una nutrita platea di specialisti, di associazioni pazienti e di volontariato e al mondo dell’impresa farmaceutica lo spot dedicato alle MICI, Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. alla presenza di decine di giornalisti, il nuovo spot sul tema delle MICI, Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, girato dal regista Paolo ...

Casting per Uno spot da girare a Roma e uno spettacolo teatrale a Milano : Casting aperti per la ricerca di attori, attrici e comparse per girare uno spot di carattere pubblicitario. Le riprese verranno effettuate nella Capitale nel mese di ottobre. Selezioni in corso, poi, di attori e attrici per uno spettacolo che verrà messo in scena a MTM Teatro Leonardo di Milano per la regia di Corrado d'Elia. Uno spot pubblicitario Per realizzare uno spot pubblicitario di una marca di bevande alquanto conosciuta, sono tuttora ...

Bianca Guaccero nella bufera per colpa di Uno spot : Critiche e commenti negativi hanno letteralmente travolto Bianca Guaccero sui social nelle ultime ore. Tutto è partito da uno spot pubblicato sul suo profilo Instagram, uno sketch pubblicitario per il lancio della nuova stagione di Detto Fatto, di cui sarà di nuovo al timone. Il video in questione vede come protagonista la conduttrice insieme all’attore Giampaolo Gambi il quale, per vendicarsi di uno scherzo fatto dalla Guaccero (e ripreso ...

Casting di MG Fiftyone per un film - Uno spot e un video per la TV e del Teatro Massimo : Casting aperti, a cura di MG Fiftyone per un film da girare a Roma, uno spot e un video per una nota trasmissione televisiva. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per il coro del Teatro Massimo di Palermo. MG Fiftyone Per la realizzazione di un nuovo film l'agenzia MG Fiftyone cerca uomini e donne di età comprese tra 18 e 70 anni e con domicilio nella Capitale. Le riprese in questione verranno poi effettuate a Roma il prossimo 16 ...

NASA di Ariana Grande diventa Uno spot dell’Agenzia Spaziale per la prima donna sulla Luna (video) : L'immagine di Ariana Grande come icona di femminilità contemporanea si alimenta di nuove suggestioni grazie alla scelta della NASA, che ha remixato un suo brano creando una sorta di parodia a scopo educativo per promuovere la sua prossima missione sulla Luna. Il brano in questione, manco a dirlo, è proprio NASA: gli stagisti dell'Agenzia Spaziale americana hanno remixato la canzone di Ariana Grande contenuta nell'ultimo album Thank U, Next, ...

"Non c'è più un ministro che usa i migranti come Uno spot quotidiano" - dice Orlando : “Il precedente governo ci ha insegnato che i nodi non si sciolgono con ultimatum sui giornali, ma sedendo a un tavolo e discutendo”. Eppure la prima mossa dell'ex ministro della giustizia Orlando è attaccare la proposta di riforma della giustizia approntata dal 5Stelle Alfonso Bonafede attraverso un intervista rilasciata a La Stampa, che apre la prima pagina del quotidiano di Torino. Orlando, che non ha accettato nei giorni scorsi di entrare a ...

Casting per Uno spot pubblicitario della Locman e per una sitcom : Selezioni in corso di attrici nonchè modelle per la realizzazione di un importante spot pubblicitario collegato al noto marchio di orologi Locman. Le riprese verranno successivamente effettuate a breve all'Isola d'Elba. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attrici per realizzare la puntata zero di una interessante sitcom da girarsi tra Bari e provincia. Uno spot pubblicitario Per realizzare un importante spot di ...

Casting per Uno spot di produzione internazionale e per un musical : In questo periodo sono aperti numerosi Casting e provini per il cinema e la televisione, ma anche per la pubblicità e lo spettacolo (teatrale ma anche da intendersi in senso ampio). A tale proposito, proprio in relazione agli ultimi due ambiti indicati, sono ancora in corso le selezioni per uno spot di produzione internazionale e quelle per il musical della Compagnia d'Oriente dal titolo Aladdin il musical. Uno spot Per uno spot di produzione ...

Casting per il film 'Gli anni belli' co-prodotto da RAI Cinema e per Uno spot del Lego : Sono aperti i Casting per la ricerca di figure varie per una produzione Cinematografica internazionale, a cui partecipa anche RAI Cinema, e quelli per realizzare uno spot pubblicitario del Lego per il lancio di un nuovo gioco. Gli anni belli Per la realizzazione di un film importante dal titolo Gli anni belli, di genere 'commedia' e diretto dal regista Lorenzo d'Amico De Carvalho, sono aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di varie ...

Milka nei guai per Uno spot : no ragazzine rosse e in sovrappeso : La Milka è finita sotto i riflettori dopo che un'agenzia di recruiting a cui si era rivolta per una pubblicità ha pubblicato un bando chiedendo espressamente di non portare figli con capelli rossi o sovrappeso. Uno strano bando comparso per una campagna pubblicitaria di Milka, la nota azienda di cioccolato svizzero, in cui si chiedeva alle mamme di portare le proprie figlie per partecipare al casting per il ruolo di "Mia". Fin qui ...

Casting di Klab4 per Uno spot - un film e un documentario e di Magnolie per programmi TV : Casting in corso, a cura di Klab4 film, per uno spot, un film e altro ancora, e selezioni ancora aperte per partecipare ad importanti programmi televisivi di Magnolia. Nuove opportunità lavorative, pertanto, nel mondo dello spettacolo. Klab4 film Sono in corso varie selezioni a cura di Klab4 film. Innanzitutto, per la realizzazione di un interessante spot di carattere pubblicitario le cui riprese verranno poi effettuate a Capri verso la metà del ...

Casting per Uno spot pubblicitario e per uno short film : Ci sono delle selezioni attualmente in corso per la ricerca di attori, attrici e figuranti per uno spot pubblicitario legato a una ben nota marca di amari. Sono inoltre aperte attualmente le selezioni di attori e attrici per realizzare un cortometraggio. Le riprese verranno poi effettuate rispettivamente nei pressi di Roma e a Genova. Uno spot Per realizzare uno spot collegato alla campagna pubblicitaria di un'importante marca di amari digestivi ...