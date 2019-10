The Legend of Zelda | Link' s Awakening debutta in prima posizione nella classifica

Death Stranding e The Legend of Zelda Breath of the Wild si incontrano in una splendia immagine : The Legend of Zelda Breath of the Wild è stato uno dei giochi più apprezzati per Nintendo Switch, mentre l'attesissimo Death Stranding si appresta ad arrivare su PS4 nel mese di novembre.Il gioco di Hideo Kojima è recentemente entrato nella fase gold e, forse per celebrare questo traguardo, un utente Reddit ha deciso di realizzare una curiosa immagine crossover che unisce Death Stranding e The Legend of Zelda Breath of the Wild.Il risultato ...

Death Stranding e The Legend of Zelda Breath of the Wild insieme in un'immagine crossover realizzata da una fan : The Legend of Zelda Breath of the Wild è stato uno dei giochi più apprezzati per Nintendo Switch, mentre l'attesissimo Death Stranding si appresta ad arrivare su PS4 nel mese di novembre.Il gioco di Hideo Kojima è recentemente entrato nella fase gold e, forse per celebrare questo traguardo, un utente Reddit ha deciso di realizzare una curiosa immagine crossover che unisce Death Stranding e The Legend of Zelda Breath of the Wild.Il risultato ...

The Legend of Zelda : Link's Awakening domina la classifica software UK : I dati di vendita retail del Regno Unito per la settimana che termina il 21 settembre sono ora disponibili, per gentile concessione di UKIE / Gfk Chart-Track, e il remake di The Legend of Zelda: Link Awakening per Switch è entrato nelle classifiche in pole position assicurandosi la prima posizione. Il remake, inoltre, è il più grande lancio di Zelda dello studio Grezzo nel Regno Unito, e ha superato Majora's Mask 3D e Ocarina of Time 3D, ...

The Legend of Zelda : Link's Awakening - Miyamoto ha avuto l'idea di inserire un editor di dungeon in stile Mario Maker : Se avete acquistato The Legend of Zelda: Link's Awakening saprete sicuramente che all'interno del remake è presente una simpatica funzionalità di editor dei dungeon che, a quanto pare, è stata voluta da Miyamoto durante una discussione con Eiji Aonuma.All'interno di una e-mail infatti, il produttore di Zelda, Aonuma, ha spiegato che Shigeru Miyamoto gli aveva chiesto di portare lo stile di gioco di Mario Maker all'interno di Zelda. Egli ha ...

The Legend of Zelda : Link’s Awakening - i capolavori non invecchiano : Pubblicato nel ’93 per Game Boy, Link’s Awakening è stato un capitolo amatissimo e celebrato della serie di The Legend of Zelda. Giustamente, diremmo, vista la sua abilità di coniugare nel piccolo schermo a cristalli liquidi dell’epoca tutto il fascino, la potenza e la bellezza di un brand che già era un caposaldo per tutti i giocatori Nintendo. Chiedetelo a chiunque, e vi dirà che difficilmente al tempo si era visto un titolo ...

Alle 16 un'imperdibile diretta con The Legend of Zelda : Link's Awakening : Tra poco tornano le dirette di Eurogamer.it! Questo pomeriggio ci focalizzeremo su The Legend of Zelda: Link's Awakening da poco sbarcato su Nintendo Switch.Il gioco è stato già recensito sulle nostre pagine e, a quanto pare, questo remake omaggia a dovere un pezzo di storia e soddisfa sia i veterani che i nuovi arrivati.A partire dAlle ore 16, potrete seguire la diretta di The Legend of Zelda: Link's Awakening in compagnia di Luca Del ...

The Legend of Zelda : Link's Awakening - recensione : Quella di Link's Awakening è una delle storie più affascinanti e per molti versi atipiche in seno alla secolare saga di The Legend of Zelda, a Nintendo, e al medium videoludico tutto. A partire da una genesi difficile e travagliata, ma al contempo pregna di tenacia, estro e creatività. L'iniziale opposizione del maestro Miyamoto alla visionaria proposta del giovane game designer Takeshi Tezuka, tarpò inizialmente le ali ad un progetto che ...

The Legend of Zelda : Link's Awakening torna a mostrarsi nel trailer dedicato alla storia : Tra i giochi più attesi quest'anno su Nintendo Switch troviamo The Legend of Zelda: Link's Awakening, che approderà sull'ibrida tra pochissimo.In vista del lancio, Nintendo ha pubblicato un nuovo breve trailer dedicato al gioco focalizzato sulla storia.Per chi non lo sapesse, in The Legend of Zelda: Link's Awakening i giocatori potranno esplorare una reimmaginata isola di Koholint in uno dei capitoli più amati della famosa serie.Leggi altro...

The Legend of Bum-bo : il prequel di The Binding of Isaac è in arrivo a novembre : L'attesissimo prequel di The Binding of Isaac di Edmund McMillen, The Legend of Bum-bo, ha finalmente una data di uscita; Il gioco arriverà su Steam il 12 novembre.The Legend of Bum-bo, è stato rivelato inizialmente nel 2016. Il principale punto di differenza di Bum-bo con The Binding of Isaac è che il combattimento sarà a turni, un puzzle RPG a turni con livelli generati casualmente.Il trailer pubblicato per l'occasione ci mostra il titolo in ...

La modalità Chamber Dungeon di The Legend of Zelda : Link's Awakening si mostra in un video gameplay : Mentre poco tempo fa Nintendo ci ha offerto il primo sguardo a Shadow Link, che potrà essere evocato attraverso l'amiibo dedicato di The Legend of Zelda: Link's Awakening, ecco arrivare un nuovo video gameplay che si sofferma su un'altra caratteristica del gioco in arrivo su Switch.Nello specifico, IGN ha pubblicato un nuovo filmato di gioco della durata di 10 minuti focalizzato sulla modalità Chamber Dungeon.Come probabilmente saprete, in The ...

L'amiibo di The Legend of Zelda : Link's Awakening permetterà di evocare Shadow Link : Nintendo ci ha fornito il nostro primo sguardo a Shadow Link mentre insegue il nostro Link in un dungeon grazie all'adorabile amiibo dedicato.Usando L'amiibo, saremo in grado di aggiungere Shadow Link ai nostri dungeon per dare al gioco quel tocco di sfida in più. Una volta evocato, l'oscuro Shadow Link ci inseguirà fino a quando non lo sconfiggeremo.Il mese scorso abbiamo dato un'occhiata ad un'altra delle nuove entusiasmanti funzionalità del ...

League of Legends sarà a fianco di The Rock nello show televisivo HBO : Ballers è la nuova serie televisiva targata HBO, e vedrà niente meno che The Rock nei panni di un manager di giovani promesse dei Maiami Dolphins.Ebbene, in occasione della quinta ed ultima stagione dello show, l'eSport vestirà un ruolo di rilievo all'interno della trama. Infatti, come possiamo vedere anche dal trailer, Charles Greane, ex giocatore della NFL (interpretato da Omar Miller), vorrà a tutti i costi entrare a far parte di una squadra ...

Scopriamo il dungeon editor di The Legend of Zelda : Link's Awakening con un nuovo video : Il dungeon editor è una delle funzioni più attese dai fan di The Legend of Zelda: Link's Awakening, e Nintendo ha accontentato la curiosità di tutti pubblicando un interessante filmato di gioco nel quale viene mostrata proprio la sopracitata modalità.Come possiamo vedere, l'editor dei dungeon ci permette, proprio come dice il nome, di realizzare il nostro personalissimo dungeon assemblando insieme le stanze che abbiamo già affrontato, e quindi ...

The Legend of Dragoon : remaster all'orizzonte? : The Legend of Dragoon per chi non lo sapesse è un RPG uscito nel 1999 per PlayStation, e naturalmente per moltissimi videogiocatori questo titolo rappresenta il prima incontro con il loro genere videoludico preferito.Ebbene, una remaster di The Legend of Dragoon potrebbe essere all'orizzonte, e arriverebbe proprio da Bluepoint Games. La società, nota per lo più grazie all'ottimo lavoro svolto con Shadow of the Colossus, avrebbe cinguettato su ...