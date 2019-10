Shooter | gli episodi in onda mercoledì 2 ottobre su 20

Doom Eternal - il Re degli Shooter sta tornando – l’anteprima : Brutale, adrenalinico e distruttivo: sono le prime tre cose che vengono in mente mentre inizia la demo di Doom Eternal che abbiamo potuto provare la scorsa settimana alla Gamescom, e che dire, il Re degli shooter è tornato, e vuole far capire a tutti chi comanda. Uno shooter classico come Doom può sembrare semplice da affrontare, beh Eternal non lo è affatto, a meno che non decidiate di sottomettervi alla sua legge di velocità e brutalità, ...