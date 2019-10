Revoca del testamento per sopravvenienza di un figlio

Conte al varo del nuovo ponte sul Polcevera : "La rinascita di Genova si sta concretizzando. La Revoca della concessione va avanti" : Alla posa della prima trave, il premier sottolinea l'impegno del governo a lavorare affinchè la manutenzione delle infrastrutture sia "un imperativo morale categorico". Sul rapporto con Aspi "non faremo sconti ai privati"

Clima - Trump Revoca alla California il potere di imporre vincoli più severi sulle emissioni delle auto : Donald Trump sfida ancora le politiche ambientalistiche. alla vigilia del summit sul Clima della Nazioni Unite il presidente statunitense ha ordinato all’Epa, l’agenzia federale ambientale, di revocare quei poteri grazie ai quali la California può decidere autonomamente vincoli più severi per le emissioni delle automobili. Il motivo lo spiega via Twitter: “L’amministrazione Trump revoca l’esenzione federale della California sulle ...

Emissioni Usa - Trump pronto a Revocare i poteri della California : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l'intenzione della sua Amministrazione di revocare tutti i poteri della California in materia di Emissioni inquinanti. In particolare il Golden State non avrà più l'autorità di varare in modo autonomo normative con limiti più stringenti rispetto a quanto imposto dalle leggi federali. Le prerogative decennali della California. Dagli anni '70 la California ha sempre avuto l'autorità di ...

Gas serra : Trump Revoca i vincoli della California sulle auto : Donald Trump reagisce a modo suo alla campagna contro il cambiamento climatico che la giovane attivista svedese Greta Thunberg gli ha portato fino a Washington

Arrestati 12 capi ultras della Juventus : ricattavano la squadra dopo la Revoca dei privilegi : L'indagine, condotta dalla Digos e dal gruppo criminalità organizzata della procura di Torino, coinvolge tutti i principali gruppi del tifo organizzato: 'Drughi', 'Tradizione-Antichi valori', 'Viking', 'Nucleo 1985' e 'Quelli... di via Filadelfia'. Le accuse: associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata.Continua a leggere

Ponte Morandi : Di Maio pronto alla Revoca della concessione ai Benetton : Il leader M5S, neo Ministro degli Esteri, annuncia di voler continuare con la revoca alla società, dopo le scoperte fatte dagli investigatori sul crollo del Ponte Morandi. La holding della famiglia veneta: "Pronti a tutte le iniziative necessarie".Continua a leggere

Autostrade - Toninelli : “Legge per la Revoca delle concessioni era pronta - Salvini non l’ha voluta” : “La legge per la revoca delle concessioni era pronta, il M5s l’aveva preparata ma Salvini non l’ha voluta fare“. È la ricostruzione fatta dall’ex ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, alla Ecofesta di Sirmione, sul provvedimento che riguardava la revoca delle concessioni autostradali, rilanciato da Giuseppe Conte nel corso della presentazione del programma del nuovo governo alla Camera e al ...

Graziano Delrio : "Su alcune concessioni autostradali possibile Revoca" : Sulle concessioni autostradali “siamo stati molto chiari: la revisione dei sistemi concessori, non solo autostradali, è importante per tutelare sempre al meglio l’interesse pubblico. alcune concessioni, in particolare quelle collegate alla tragedia del ponte Morandi, vanno viste, come sta facendo già la Presidenza del Consiglio, con gruppi di esperti che potranno anche arrivare fino alla revoca”. Lo ha detto a Sky ...

Governo - dalla Revoca delle concessioni ad Autostrade alla riforma della giustizia : le prime uscite del Pd come quelle della Lega : Sì alla Gronda e al Tav, no alla revoca delle concessioni. riforma della giustizia sì, ma da “rivedere da capo”; decreti sicurezza? Tutto da azzerare. Le prime uscite dei neoministri Pd sono fumo negli occhi degli appena alleati Cinque Stelle nel Governo che, nelle speranze di entrambi, dovrebbe durare altri tre anni. Ma vedono i dem su posizioni più leghiste che movimentiste, con buona pace degli auspici di Conte. “Palazzo Chigi non sia più il ...

Ponte Morandi : il Pd parla di revisione (e non Revoca) della concessione. Il titolo Atlantia vola : Il Pd si allea con i Cinque Stelle, si cambia rotta sulla concessione ad Autostrade e il titolo di Atlantia vola. Lo scrive Libero. Un anno fa, all’indomani del crollo del Morandi, il governo giallorosso annunciò la revoca della concessione ad Autostrade. Ora tutto cambia, per lo stop del Pd. Si parla di revisione dei contratti e non più di revoca e il titolo schizza. Il titolo Atlantia ha chiuso a 24,61 euro. Un salto dell’1,4% che lo ...

Mosca chiede la Revoca dell'estradizione agli Usa per la "spia" russa arrestata a Napoli : I diplomatici russi hanno protestato contro l’arresto del cittadino russo Alexandr Korshunov in Italia su richiesta degli Stati Uniti e hanno chiesto “il ritiro immediato della richiesta di estradizione”.Korshunov, 57 enni, è un alto dirigente della Odk, una società statale russa che produce motori, e sarebbe stato fermato a Napoli su richiesta degli Usa, che lo accusano di “spionaggio economico”. ...

Lucano ci riprova : chiesta nuova Revoca dell'"esilio" : Pietro Bellantoni I legali dell'ex sindaco hanno presentato una nuova istanza. Nelle scorse settimane l'appello a Mattarella per permettergli di rivedere il padre malato Mimmo Lucano ci riprova. L'ex sindaco di Riace, attualmente a processo per presunti illeciti nella gestione dei migranti, ha presentato una nuova istanza per la revoca del suo divieto di dimora nella cittadina della Locride. Lucano, dopo essere stato agli arresti ...

Grecia - il nuovo premier Mitsotakis annuncia la Revoca del controllo sui capitali : “Ritorno alla normalità dopo quattro anni” : Il nuovo primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha annunciato in Parlamento un emendamento per revocare dall’1 settembre le restrizioni mirate al controllo sui capitali introdotte nel 2015, all’apice dello scontro tra il precedente governo di sinistra e i creditori Ue e Fondo monetario internazionale culminato nel referendum sul programma di austerità. Per evitare la fuga di liquidità all’estero, Tsipras aveva imposto un ...

Omicidio stradale - la Consulta boccia l’automatismo della Revoca della patente di guida : Come sempre la stagione “autunnale” è caratterizzata dall’evento delle Giornate di studio della Polizia Locale a Riccione, che, anche per questa edizione è particolarmente articolata nella tematica della materie professionali. Al fine di portare un giusto contributo all’iniziativa, per le sessioni di studio sull’Omicidio stradale, è interessante quanto modificato nel corso dell’anno 2019 dall’intervento della Consulta. La Legge 23.03.2016 n. 41, ...