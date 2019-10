PayPal sarà la prima società straniera a operare pagamenti digitali in Cina

Fonte : wired

(Di martedì 1 ottobre 2019) La sede di(Getty Images) Il colosso americano deiottiene da Pechino la licenza perin. Lo rende noto lastessa in un comunicato pubblicato sul sito il 30 settembre, nel quale si comunica che la Banca Centrale cinese ha dato il via libera all’acquisizione del 70% della piccolaGuofubao Information Technology Co. (GoPay), che opera nel settore deielettronici per compagnie attive soprattutto nell’ecommerce. Con questa operazionebatte sul tempo le grandidi carte di credito come MasterCard e Visa, che da anni attendono la possibilità di una licenza, e diventa laa poter fornire servizi finanziari nel paese asiatico. “Non vediamo l’ora di poter collaborare con le istituzioni finanziarie cinesi e con le loro piattaforme tecnologiche per poter fornire un insieme sempre più ...

