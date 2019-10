Nissan svela IMk | il concept di veicolo urbano a zero emissioni

Nissan – Svelata IMk : il concept a zero emissioni dal design elegante [GALLERY] : Nissan svela IMk, il concept a zero emissioni: il concept a zero emissioni pensato per la città integra un design elegante e la visione Nissan Intelligent Mobility Nissan svela IMk, un concept che unisce, in un’auto compatta, il design elegante, tecnologie all’avanguardia e l’accelerazione potente dei veicoli elettrici, dando vita a un veicolo urbano di qualità superiore. L’auto 100% elettrica mostra la nuova direzione del design di Nissan ...