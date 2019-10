Manovra | cambiano i ticket sanitari  Si pagherà in base al reddito Le misure

Fonte : corriere

(Di martedì 1 ottobre 2019) Per far quadrare i conti si apre la strada alla riduzione degli sgravi fiscali per i redditi più alti, con una soglia fissata a 100 mila euro: coinvolte tutte le detrazioni, anche su spese sanitarie e ristrutturazioni edilizie, ma non i tassi sui mutui

