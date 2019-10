F1 | Mondiale 2019 | Ferrari | il problema principale resta la SF90

MotoMondiale - GP Thailandia 2019 : orari Sky e TV8 - palinsesto tv e programma : Siamo giunti al quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2019. Prende il via la lunga trasferta asiatica con il Gran Premio di Thailandia. Sul circuito di Buriram andrà in scena la seconda edizione di questa corsa che, rispetto ad un anno fa, non indirizzerà il campionato della MotoGP che è già ampiamente nelle mani di Marc Marquez che, dopo le vittorie di Misano ed Aragon ha ormai 100 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso. Il weekend di ...

F1 - Mondiale 2019 : Vettel-Leclerc - un binomio preoccupante. Meno strategie e più libertà d’azione in pista : Ammettere di essere delusi dall’esito della gara di Sochi (Russia), 16° round del Mondiale 2019 di F1, non è certo fare uno sgarbo a qualcuno, guardandola in chiave ferrarista. Il risultato delle qualifiche aveva alimentato forti speranze sulla corsa domenicale, viste anche le indicazioni che si erano avute nel corso del weekend nelle simulazioni del passo gara. Il riscontro finale è stato diverso e le Mercedes hanno allungato la striscia ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel brillante ma affossato dalla Ferrari a Sochi? La Rossa ha già scelto Leclerc : Sebastian Vettel e l’amarezza di un ritiro. Il GP di Russia, sedicesima prova del Mondiale 2019 di F1, poteva essere territorio di conquista per la Ferrari ma il problema avuto sulla centralina della Power Unit ha estromesso il quattro volte campione del mondo, facendo saltare per aria la strategia della Rossa. Già, strategia. E’ la parola della corsa russa. Sì, perché è stata propria lei a essere protagonista nella gara di Sochi. La ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel brillante ma affossato dalla Ferrari a Sochi? La Rossa ha già scelto Leclerc : Sebastian Vettel e l’amarezza di un ritiro. Il GP di Russia, sedicesima prova del Mondiale 2019 di F1, poteva essere territorio di conquista per la Ferrari ma il problema avuto sulla centralina della Power Unit ha estromesso il quattro volte campione del mondo, facendo saltare per aria la strategia della Rossa. Già, strategia. E’ la parola della corsa russa. Sì, perché è stata propria lei a essere protagonista nella gara di Sochi. La ...

F1 - tutti gli errori e i ritiri della Ferrari nel Mondiale 2019. Rimpianti infiniti : La Ferrari esce da Sochi con la grande consapevolezza di aver gettato al vento la possibilità di riscrivere la storia della propria stagione. Una prima parte di 2019 passata in enorme sofferenza per via di una SF90 che non riusciva a generare carico verticale e si trovava in evidente difficoltà con queste complicate nuove gomme Pirelli, difficili da mettere nella finestra ottimale di utilizzo. Un lungo calvario che ha vissuto i suoi due momenti ...

F1 - GP Russia 2019 : Mercedes - il Mondiale ormai è in pugno. Alla Ferrari resta l’obiettivo di vincere più gare possibili : In Formula Uno, com’è ben noto, tutto può cambiare nel breve volgere di pochi istanti. Se una settimana fa un semplice pit-stop anticipato aveva regalato la doppietta Alla Ferrari nel Gran Premio di Singapore, oggi il ritiro di Sebastian Vettel ha rovinato il secondo uno-due consecutivo per il team di Maranello, fino a permettere (grazie al regime di Virtual Safety Car) a Lewis Hamilton di sopravanzare un Charles Leclerc che sembrava ...

Superbike - Risultato gara-2 GP Francia 2019 : Rea conquista la corsa e il Mondiale! Entrambe le Yamaha sul podio - incidente tra Razgatlioglu e Bautista : Jonathan Rea vince gara-2 del GP di Francia 2019 e si proclama Campione del Mondo di Superbike per la quinta volta consecutiva! L’alfiere della Kawasaki ha dimostrato per l’ennesima volta di essere il più forte in assoluto, dominatore indiscusso della storia recente di questa categoria. Con lui sul podio salgono le due Yamaha dell’olandese Michael van der Mark e del britannico Alex Lowes, complice l’incidente ad inizio ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2019 dopo il GP Russia : Mercedes in fuga - + 133 punti sulla Ferrari : La Mercedes ha rafforzato il primo posto nella Classifica del Mondiale costruttori F1 al termine del GP di Russia, le Frecce d’Argento hanno firmato una grande doppietta con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sul tracciato di Sochi. Ora i Campioni del Mondo in carica possono vantare addirittura 133 punti di vantaggio sulla Ferrari che oggi si è dovuta accontentare del terzo posto di Charles Leclerc e ha sostanzialmente messo una seria ...

Bridge - Mondiali 2019 : la Polonia si aggiudica il titolo Mondiale contro l’Olanda in finale : Sono andati in archivio i Mondiali di Bridge a Wuhan (Cina) e nella Bermuda Bowl è stata la Polonia a poter festeggiare in un tirato atto conclusivo contro l’Olanda il successo del titolo iridato. I polacchi, in vantaggio a metà del percorso 91-90, nella giornata odierna sono riusciti a prendere il largo e a concludere con lo score di 174 a 153, non permettendo agli orange di recuperare il margine acquisito. Importante per l’esito ...

Vela - Mondiale RS : X 2019 : Lu e Badloe in testa prima della Medal Race. Maggetti e Speciale restano in corsa per il podio : Sul lago di Garda sono andate in scena oggi le regate della penultima giornata dei Mondiali 2019 della Vela olimpica, la RS:X. Le condizioni di vento sono state abbastanza favorevoli anche oggi, le gare continuano ad essere svolte regolarmente e domani ci sarà il grandissimo finale con le Medal Race che assegneranno le medaglie e definiranno soprattutto gli ultimi qualificati in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le prime a scendere in acqua ...

Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “Voglio vincere a Sochi e in altre gare. Il mio obiettivo è sempre il Mondiale in Ferrari” : Sebastian Vettel è pronto per il GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi il tedesco arriva con grande convinzione, dopo il successo a Singapore, che sicuramente gli ha dato maggior serenità di quanto ne avesse prima del weekend a Marina Bay. Gli errori e le critiche annessi avevano pesato e il teutonico con i 25 punti asiatici si è tolto un bel peso dallo stomaco. La prossima sfida sarà, quindi, in terra ...

F1 - Mondiale 2019 : il duello Leclerc-Vettel in Ferrari. Un antagonismo positivo o negativo? Gli scenari : Ci si avvicina al 16° round del Mondiale 2019 di F1. Sulla pista di Sochi (Russia) il Circus è pronto a esibirsi e la Ferrari vorrebbe proprio allungare la sua striscia vincente iniziata dal GP del Belgio. Tre i successi consecutivi della Rossa, dato di “Schumacheriana memoria”, che ha il sapore dell’inversione di tendenza, visto che fino all’appuntamento in Ungheria i motivi per cui sorridere erano ben pochi, ricordando ...

F1 - Mondiale 2019 : il dualismo Leclerc-Vettel in Ferrari. Un antagonismo positivo o negativo? Gli scenari : Ci si avvicina al 16° round del Mondiale 2019 di F1. Sulla pista di Sochi (Russia) il Circus è pronto a esibirsi e la Ferrari vorrebbe proprio allungare la sua striscia vincente iniziata dal GP del Belgio. Tre i successi consecutivi della Rossa, dato di “Schumacheriana memoria”, che ha il sapore dell’inversione di tendenza, visto che fino all’appuntamento in Ungheria i motivi per cui sorridere erano ben pochi, ricordando ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel e i segnali di risveglio. A Sochi la controprova : Dopo il buio un po’ di luce. Ne aveva bisogno il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel, vincitore del GP di Singapore, quindicesima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato cittadino di Marina Bay il quattro volte iridato ha interrotto il suo digiuno che durava da 22 gare (ovvero 392 giorni, ultimo successo a Spa l’anno scorso) e portato a cinque i suoi successi nell’appuntamento asiatico. segnali di risveglio per Seb, ...