Disponibile l' aggiornamento di sistema 9 0 1 di Nintendo Switch

Fifa 20 : patch 1.02 Disponibile su Ps4 e da oggi anche su Xbox. Aggiornamento per Volta Football : EA Sports ha rilasciato un primo Aggiornamento, patch 1.02, per Fifa 20. Questo update, del peso di 282 megabyte su PS4 e 440 megabyte su XBOX, va a risolvere un problema riscontrato nella modalità Volta Football. Queste nel dettaglio le note di rilascio Ciao fan di Fifa L’ultimo Aggiornamento di Fifa 20 è adesso disponibile […] L'articolo Fifa 20: patch 1.02 disponibile su Ps4 e da oggi anche su Xbox. Aggiornamento per Volta ...

PS4 : la beta dell'aggiornamento di sistema 7.00 è ora Disponibile : Tutti sono in fermento per la prossima generazione di console che è ormai dietro l'angolo. Nuova grafica, nuova tecnologia e un mondo completamente nuovo di possibilità si prospettano con i nuovi hardware. Ma non dobbiamo dimenticarci che abbiamo ancora console funzionanti da mantenere in vita e, per quanto riguarda Sony, PS4 vedrà arrivare presto un nuovo aggiornamento, con la beta ora disponibile per coloro che sono riusciti a ...

Control : Disponibile il nuovo aggiornamento per PS4 che migliora le prestazioni : Control è disponibile già da un po' e i ragazzi di Remedy hanno pubblicato un nuovo aggiornamento. La patch in questione va ad introdurre diverse migliorie ed in generale aumentare le prestazioni delle versione PS4, non preoccupatevi in quanto molto presto anche per le altre piattaforme. Di seguito vi riportiamo il patch note completo:Control è disponibile su PC, Xbox One e PS4, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.Cosa ...

Dark Relics - Disponibile il nuovo aggiornamento di Sea of Thieves : Rare da un paio di ore ha annunciato il rilascio dell’ultimo aggiornamento gratuito Dark Relics per Sea of Thieves, svelando maggiori dettagli sulla cadenza mensile dei prossimi aggiornamenti. Difatti, a partire dall’aggiornamento di luglio Black Powder Stashes e proseguendo con il rilascio di Dark Relics, Rare si impegna a rilasciare ogni secondo mercoledì del mese nuovi contenuti gratuiti, questi saranno caratterizzati dalla presenza non solo ...