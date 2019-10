Costa Crociere assume a Palermo | il 10 ottobre recruiting day sulla Costa Diadema

Fonte : direttasicilia

(Di martedì 1 ottobre 2019)Crocierapersonale a. Sono 85 i posti di lavoro disponibili e che saranno offerti nel corso di una giornata di selezioni che si svolgerà ail 10. Così la compagnia di navigazione che offrein giro per il mondo dà l’opportunità di lavorare a bordo delle navi della propria flotta. Le selezioni dei avverranno nel corso di unday che si svolgerà il prossimo giovedì 10, a bordo di. Ilday disi rivolge a persone che hanno già esperienza maturata nel settore, con assunzione diretta per chi avrà superato con successo le selezioni. In particolare,si pone l’obiettivo dire le seguenti figure: 2 chef pasticceri; 8 capi partita pasticceri; 10 demi chef pasticceri; 3 casari; 10 addetti alle escursioni di terra; 12 animatori; 15 animatori per bambini; 3 baby sitter per ...

blogsicilia : Costa crociere assume, selezioni a Palermo il 10 ottobre - - TORREDAMARE : 01-10-2019 La flotta Costa Crociere si prepara a perdere 5 navi La flotta Costa Crociere si prepara a perdere 5 un… - DDBCruiseblog : Costa Crociere cerca personale. Recruiting Day a Palermo il 10 ottobre, 85 posti disponibili -