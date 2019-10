Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) Del disastro Milan si è detto tutto, scrive Fabriziosu Libero.della panchina di Giampaolo in bilico. Quello che nessuno sa è cosa pensa di tutto questo la società, e, nello specifico, Gazidis, uno dei dirigenti più pagati al mondo, con i suoi 4 milioni lordi di stipendio. E neppure si sa cosa ne pensa. Il Fondo, scrive, assomiglia molto “al grande Corradoquando si rivolge ale: «Abbboriggeno, ma io e te… chesedì?» con “il” nei panni dell’abbboriggeno”. Questo per dire che ala classifica interessa solo nell’ottica che meno punti portano meno plusvalenze. “Il dato di fatto è che al Fondo interessa trovare un acquirente, non vincere le partite”. E se Gazidis, che comanda, demanda la gestione a Boban e Maldini, che non comandano niente, con quest’ultimo che ...

napolista : Biasin: #Elliott sta al calcio come l'aborigeno di #Guzzanti : 'che cazzo se dovemo di?' - ilNapolista -