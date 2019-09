Tale e Quale | Davide De Marinis svela la sua paura | “Temo di dover…”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 30 settembre 2019)DeShowil suo punto debole Uno dei protagonisti più amati di quest’ultima edizione diShow di Carlo Conti è senza ombra di dubbioDe. Anche lui, come Jessica Morlacchi, arriva da Ora o mai più, dove ha ottenuto un ottimo successo. Successo per ora confermato anche come concorrente aShow 2019 in quanto la giuria gli ha sempre dato voti eccellenti. Ma quest’ultimo avrà anche un tallone d’Achille? A quanto pare sì, e a confessarlo è stato lui stesso sulle pagine del settimanale Lei, asserendo: “Temo di dover imitare i cantanti stranieri perchè non me la cavo benissimo con l’inglese…Diciamo che sono più ferrato sul cantautorato e spero mi vengano assegnati brani in italiano…” E per ora gli autori non l’hanno messo in difficoltà visto che gli hanno sempre fatto ...

infoitcultura : «Tale e Quale Show 2019»: terza puntata. Le esibizioni e la classifica - infoitcultura : Tale e quale show 2019, la terza puntata: anticipazioni, Max Giusti ospite - Guglielmo_Totti : @Adnkronos Sei tale e quale a Renzi: un cazzaro seriale imbonitore da televendite locali -