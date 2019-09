Sim card di nuovo sotto attacco | a rischio il wireless internet browser

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : nei -77 kg Riccardo Vito Abbrescia esce ai sediceSimi : Si concludono al primo turno i Mondiali di Lotta greco-romana di Riccardo Vito Abbrescia: l’azzurro esce nei sedicesimi della categoria di peso olimpica dei -77 kg, sconfitto ai punti per 3-10 dal bielorusso Pavel Liakh. Al Lottatore italiano non resta che sperare che il suo giustiziere arrivi in finale per accedere ai ripescaggi per il bronzo, continuando a cullare il sogno della qualificazione a Tokyo 2020. Bielorusso subito più ...

Michael Schumacher trasportato a Parigi : cura top-secret per il CampionisSimo nell’unità cardiologica : Clamorosa novità riguardo a Michael Schumacher. Il sette volte Campione del Mondo di F1 è infatti arrivato oggi a Parigi ed è stato trasportato all’ospedale Georges Pompidou: il quotidiano francese Le Parisien parla di una cura “top secret” nell’unica cardiologica della struttura. Il tedesco sarebbe arrivato con un camion ambulanza accompagnato da una dozzina di persone tra cui anche il professor Saillant. L’ex ...

Calciomercato Inter - Icardi verso il Psg : può partire nelle prosSime ore per la Francia : Calciomercato Inter – Ultime ore caldissime di Calciomercato, si decide il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, arrivano importanti novità sul calciatore argentino. Il futuro dovrebbe essere lontano dall’Italia, nella trasmissione di ieri Tiki Taka Wanda aveva aperto ad alcune soluzioni, anche quella del Napoli ma il trasferimento più vicino è quello in Francia, il Psg, secondo le ultime indiscrezioni circolate nelle ...

Il legale di Icardi : “Il documento che circola sui social è una gravisSima violazione della privacy” : SportMediaset intervista il legale di Mauro Icardi, Giuseppe Di Carlo. L’argentino, come è noto, ha fatto causa all’Inter. Questa mattina, sui social, è iniziato a circolare il documento integrale. Sul punto risponde Di Carlo: “È inspiegabile. Mai vista una cosa del genere. Ho visto il documento diffuso integralmente con gravissime violazioni della privacy. Senza omissis. circola di tutto: indirizzi, nomi, numeri di telefono. ...

Icardi - l’atto contro l’Inter : accuse pesantisSime al club nerazzurro [DETTAGLI] : Sono giorni sempre più di tensione quelli tra Mauro Icardi e l’Inter, le richieste delle ultime ore dell’argentino sono state chiare, il reintegro in rosa ed un risarcimento da 1,5 milioni di euro. Il calciatore ha presentato un atto contro la società, le accuse sono pesantissime, Si parla di “atteggiamento discriminatorio” per vari motivi. “Ad inizio dell’attuale stagione e dopo che nel corso della stagione 2018/2019 al ...

La trans Guendalina Rodriguez shock : “Icardi il c***o lo succhiava benisSimo” [FOTO] : La trans Guendalina Rodriguez continua a far parlare di sé. Già più volte in passato ha affermato sui social di aver avuto rapporti con Mauro Icardi. Adesso, nuove rivelazioni shock su Twitter: “Volevo stare zitta ma non riesco la signora #wnadanara dice che a #MauroIcardi non le piacciono i trans ma vorrei ricordargli che il c***o lo succhiava benissimo detto ciò appena fonti importanti usciranno le foto #censored su un noto ...

MasSimo Giletti a TvBlog : Fra Cardinali e Badesse alla domenica io farò il prete di periferia. Sul governo giallo-verde dico che... : Le vacanze stanno finendo e la televisione sta lentamente risvegliandosi e con lei anche i suoi protagonisti. Oggi qui su TvBlog c'è uno degli alfieri del nostro piccolo schermo, da due anni accasato a La7 con il suo programma di informazione Non è l'Arena. E' Massimo Giletti ospite oggi qui su TvBlog. L'estate sta finendo, come direbbero i Righeira, che estate è stata per Massimo Giletti ?prosegui la letturaMassimo Giletti a TvBlog: Fra ...

Icardi Juventus - Paratici esce allo scoperto : le ultimisSime : Icardi Juventus – Dybala scontento a Parma e Paratici che parla di mercato attaccanti. Sembra non essere ancora chiuso il caso Icardi-Dybala. Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere. Se il Napoli, dopo aver incassato diversi ‘no’, appare ormai lontano e concentrato su Llorente, la Juventus continua a lavorare a fari spenti, con in tasca la volontà dell’argentino […] More

Calciomercato 24 agosto : Inter - Icardi può restare. Juve - pronte 4 cessioni. Milan-Correa - le ultimisSime! : Calciomercato 24 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi sabato 24 agosto. JuveNTUS– Bianconeri chiamati a sfoltire la rosa in vista dell’ultima settimana di mercato. Perin resterà bianconero almeno fino a gennaio. Rugani si avvicina concretamente alla Roma, trattativa che potrebbe essere annunciata già nelle prossime ore. Da decidere e valutare il futuro di Emre […] L'articolo Calciomercato 24 agosto: Inter, Icardi può ...

Calciomercato 23 agosto : Juve-Icardi - non è finita : affondo Paratici. Roma-Rugani - si chiude. Inter-Sanchez - le ultimisSime : Calciomercato 23 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 23 agosto. JUVENTUS– Paratici non molla la pista Icardi. Di fatto, come evidenziato dall’odierna edizione dalla “Gazzetta dello Sport”, il club bianconero potrebbe tentare il nuovo affondo per l’attaccante nerazzurro. Prima, però, il direttore sportivo bianconero dovrà metter mano alle cessioni. Dybala potrebbe esser sacrificato […] L'articolo ...

Calciomercato 21 agosto : Inter - clamoroso : Icardi ha deciso. Milan - addio Correa. Juve - 5 cessioni. Cagliari - spunta Simeone : Calciomercato 21 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 21 agosto. Inter– Con un chiaro messaggio su Instagram, Mauro Icardi sembrerebbe aver annunciato il suo futuro. L’attaccante argentino ha postato alcune foto della sua nuova casa in costruzione a Milano. L’ex Sampdoria ha deciso di restare? L’Inter valuterà con estrema calma il da farsi, […] L'articolo Calciomercato 21 agosto: Inter, clamoroso: ...