Moto3 | Fenati sarà sulla griglia di partenza anche nel 2020 | ufficiale il suo passaggio

Moto3 - frattura dello scafoide per Romano Fenati : il pilota italiano dichiarato unfit per il Gp di Misano : Non porta fortuna il Gp di Misano a Romano Fenati che, dopo la squalifica dello scorso anno, deve fare i conti con un infortunio in questa stagione Romano Fenati non sarà al via del Gp di Misano di Moto3, il pilota del team VNE Snipers ha riportato la frattura dello scafoide in seguito ad una caduta avvenuta nel corso delle qualifiche. Un week-end, questo di San Marino, che non porta certamente fortuna al rider di Ascoli Piceno, ...

Moto3 - la rinascita di Fenati : “non penso più a ciò che è successo l’anno scorso - ma molti hanno esagerato” : Il pilota italiano è tornato a parlare del brutto episodio che lo ha visto protagonista con Manzi in occasione del Gp di Misano dell’anno scorso E’ trascorso un anno da quanto Romano Fenati, al termine di un litigio in pista con Stefano Manzi, decise di tirargli la leva del freno in pieno rettilineo, rischiando un terribile incidente. Licenziamento in tronco e squalifica furono immediati per il pilota di Ascoli Piceno, tornato ...

Moto3 - risultato FP3 GP Gran Bretagna 2019 : Arbolino ancora da record - Fenati e Antonelli rincorrono da vicino : Nella fresca mattinata inglese le terze prove libere del GP di Gran Bretagna 2019 della Moto3 si sono concluse con il miglior tempo di Tony Arbolino che è riuscito ad abbassare ulteriormente a 2:11.844 il record della pista già conseguito ieri nelle FP1. I quindici gradi di temperatura a inizio sessione non hanno permesso al grip della gomma di lavorare subito al meglio e rispetto a ieri è stato quindi più complicato ottenere buoni tempi ma col ...

VIDEO Romano Fenati Moto3 - GP Austria 2019 : “Sono contentissimo - vittoria inseguita a lungo” : Romano Fenati ha vinto il GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è corta sul circuito di Spielberg. Grande ritorno al successo per l’ascolano dopo i fatti di Misano dello scorso anno, entusiasmo a mille per il centauro italiano che ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Abbiamo cercato tanto questa vittoria, sono contentissimo. Questa era una delle poche piste in cui non eravamo mai saliti sul ...

VIDEO Moto3 - GP Austria 2019 : highlights e sintesi - Romano Fenati vince davanti ad Arbolino! : Romano Fenati ha vinto il GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale Moto3 che è andato in scena sul tracciato di Spielberg. L’ascolano è tornato al successo dopo i fatti dell’anno scorso a Misano e ha festeggiato davanti a Tony Arbolino e John McPhee. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale Moto3. VIDEO highlights GP Austria Moto3, VITTORIA Romano ...

Romano Fenati Moto3 - GP Austria 2019 : “Ho cercato questa vittoria. Sono a 88 punti da Dalla Porta - posso dare fastidio” : Romano Fenati ha vinto il GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale Moto3 che si è corsa stamattina a Spielberg. L’ascolano è tornato al successo dopo che lo scorso anno venne privato della licenza dopo il noto episodio di Misano, oggi il centauro italiano è stato imbattibile e ha potuto finalmente festeggiare facendo risuonare l’Inno di Mameli in Stiria. Romano Fenati ha raccontato tutta la sua gioia ai microfoni di Sky Sport: ...

Moto3 - GP Austria 2019 : griglia rivoluzionata e penalità a pioggia dopo le qualifiche. Fenati 2° - Dalla Porta 8° e Canet 13° : Una pioggia di penalizzazioni è quella che si è abbattuta sulle qualifiche del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Spielberg, infatti, tantissimi piloti sono stati puniti Dalla Race Direction, ritenuti colpevoli di essere andati a velocità troppo bassa nel tentativo di sfruttare la scia nel time-attack. Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse), Tony Arbolino (VNE Snipers), Aron Canet (Sterilgarda Max ...

Moto3 - GP Austria 2019 : penalizzati 16 piloti - Fenati non sarà in pole position a Spielberg : Una vera e propria pioggia di penalizzazioni è quella che si è abbattuta sulle qualifiche del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Spielberg, infatti ben 16 piloti sono stati puniti dalla Race Direction, ritenuti colpevoli di essere andati a velocità troppo bassa nel tentativo di sfruttare la scia nel time-attack. La cosa sicura è che Romano Fenati non sarà in pole. John Mchpee (Petronas) dovrebbe ...

VIDEO Romano Fenati conquista la pole position del GP d’Austria : highlights e sintesi qualifiche Moto3 : Romano Fenati è tornato a ruggire e ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2019 nella Moto3, l’ascolano si è davvero superato sul circuito di Spielberg e ha guadagnato la partenza al palo per la gara di domani con il concreto obiettivo di vincere la gara. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale Moto3. VIDEO highlights qualifiche GP AUSTRIA ...

Moto3 – Gp Austria : Romano Fenati torna in pole position dopo due anni - beffato Sasaki per 51 millesimi : Il pilota ascolano partirà davanti a tutti domani a Spielber, grazie alla splendida prestazione fornita oggi in qualifica. Ottavo Arbolino, nono Dalla Porta dopo due anni di digiuno, Romano Fenati torna finalmente in pole position, staccando il miglior tempo nelle qualifiche di Moto3 del Gp d’Austria. Il pilota ascolano ferma il crono sull’1:36.460, beffando per soli 51 millesimi il giapponese Sasaki. Sesta pole in carriera per ...

Moto3 - Risultato Qualifiche GP Austria 2019 : Romano Fenati torna a ruggire - pole position davanti a Sasaki e Masià : Le Qualifiche del GP d’Austria 2019 della Moto3 si sono chiuse con la prima pole position degli ultimi due anni di Romano Fenati, abile a trovare il varco giusto nel gruppone compatto che si è creato negli ultimi minuti di sessione. L’ascolano ha fermato il tempo in 1:36.460, 51 millesimi davanti al giapponese della Petronas Ayumu Sasaki che però dovrà scontare una penalità di dodici posizioni sulla griglia di domani; secondo ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Repubblica Ceca 2019 : Masià leader sul bagnato - ottimi Arbolino e Fenati. Problemi per Dalla Porta : Il sabato del GP della Repubblica Ceca 2019 si è aperto come da previsione con una forte pioggia che ha colpito il circuito di Brno, rendendo di fatto impossibile migliorare i tempi ottenuti ieri e congelando la classifica per i qualificati al Q2. Il colpo di scena principale di questa sessione è stata la notizia che il leader delle FP2, l’argentino Gabriel Rodrigo, non sarà parte del weekend per via di una doppia frattura alla clavicola ...