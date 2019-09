La Band dei Bon Jovi in forma smagliante al Rock in Rio

Nine dei Blink 182 è il disco di una Band nostalgica di se stessa (recensione) : Ascoltare Nine dei Blink 182 significa dare ragione al frontman Mark Hoppus. Pochi giorni fa, infatti, il bassista di una delle band pop-punk più rappresentative degli anni 2000 si è messo a nudo e ha confessato che la band andava meglio quando c'era Tom Delonge, lo storico chitarrista che ha lasciato la formazione nel 2015 per dedicarsi ai suoi progetti, specie agli Angels & Airwaves. Da quel momento, forte di una vecchia amicizia con i ...

Smantellata a Milano la Banda dei Rolex : Gli indagati, tutti italiani, portavano via costosi orologi agli automobilisti. Scoperto uno schema collaudato per commettere le rapine: ognuno dei sei arrestati agiva con un ruolo diverso all'interno dell'organizzazione. In particolare, un 43enne, un 37enne e un 35enne erano gli esecutori materiali delle rapine. Un uomo di 52 anni si occupava invece di spostare i motorini utilizzati per le rapine da un luogo all’altro della città, con ...

Mark Hoppus dei Blink 182 confessa : “La Band andava meglio quando c’era Tom Delonge” : La verità espressa da Mark Hoppus dei Blink 182 è qualcosa di scontato, ma la sua confessione rafforza ciò che negli anni è passato di bocca in bocca tra i fan della band: quando c'era Tom Delonge la band andava meglio. Il bassista e frontman della formazione californiana si è raccontato durante un'intervista a Vogue, a pochi giorni dall'uscita del nuovo album Nine. Durante l'intervista, Hoppus ha ricordato l'affinità che i Blink 182 ...

A che punto è la norma per evitare i casi di abBandono dei bimbi in macchina : Morire a due anni perché dimenticati in auto. È successo in passato, ed è successo di nuovo oggi, a Catania. Ma non tutti sanno che la legge per evitare casi di questo tipo, a lungo invocata, il nostro Paese ce l'ha, da quasi un anno. Una legge che dall'1 luglio scorso avrebbe dovuto obbligare a dotarsi di sistemi anti-abbandono "chiunque risieda in Italia e trasporti minori fino a 4 anni". Il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei ...

A Night At The Opera dei Queen sarà una rappresentazione kabuki giapponese - la Band approva : Lo storico album A Night At The Opera dei Queen diventerà una rappresentazione teatrale kabuki e debutterà in Giappone a partire da ottobre. Il kabuki è un genere tipicamente giapponese, nato nel XVII secolo e dalle caratteristiche eterogenee rispetto alle correnti occidentali: le vicende vengono narrate attraverso l'emotività dei personaggi e molto spesso la scrittura è affidata a più mani, con scene che non si concentrano sulla ...

Non è più così figo far parte di una Band. Restano i veleni dei camerini : Sotto sotto c’è l’idea maligna: di questi tempi, non è più così figo essere in una band, infinitamente meno di quanto lo fosse tempo fa. Quel che conta, è che martedì, giornata dei grandi commiati, mentre Matteo Renzi se n’usciva dal Pd, dicendo che era meglio per tutti, anche Tommaso Paradiso, fron

Il Chitarrista dei TheGiornalisti Marco Muselli afferma che la Band non è finita : I TheGiornalisti, Tommaso Paradiso (voce), Marco Antonio Musella (chitarra) e Marco Primavera (batteria), ci hanno regalato soprattutto negli ultimi anni tantissime canzoni che ci hanno fatto ballare in estate come "Riccione", ma anche innamorare come la romanticissima "Questa nostra stupida canzone d'amore". Si sono piano piano fatti conoscere ed apprezzare dal pubblico e dalla critica collezionando tour e concerti sold out, arrivando fino ...

Splatterhouse - Klonoa e molti altri potrebbero tornare in dei remaster made in Bandai Namco : Un nuovo report suggerisce che Bandai Namco avrebbe in programma alcuni remaster di classici titoli.Un account Twitter che risponde al nome di Piercesword ha rivelato che Bandai Namco Entertainment ha depositato cinque marchi con la dicitura Encore, indicando che potrebbero essere giochi che riceveranno un trattamento remaster.Tra i giochi troviamo Genpei Touma Den Encore (conosciuto come Samurai Ghost su TurboGrafx 16) e Wagyan Land Encore ...

L'incubo dei residenti di via Zama : "Così Sala ci ha abBandonato" : Passano i mesi e gli anni, ma i residenti di via Berlese continuano a vivere in un incubo. L'ex scuola accanto alle loro case continua a essere occupata da clandestini e il quartiere è sotto scacco: "Hanno minacciato noi e i nostri figli". Eugenia Fiore ?

A Pontida sventola la Bandiera sarda dei quattro mori. Ed è una vergogna intollerabile : Il raduno leghista di Pontida ricorda ancora una volta a tutti le vere basi e la vera ideologia del partito di Salvini: il nulla assoluto. Persone esaltate da tanta superficialità e saccenza. Persone aizzate da personaggi che fomentano paure, stupidità e tantissima ignoranza. Un Salvini che porta addirittura sul palco una bambina “forse” coinvolta nell’inchiesta di Bibbiano per continuare a speculare su un tema delicato e di certo non ...

Diabolik - Gaudenzi fa i nomi dei killer di Piscitelli : «Ucciso per il contrabBando in Africa» : «Non sono un pentito e non voglio collaborare con la giustizia. Voglio solo vendicare la morte di Diabolik e di Maurizio Terminali», un uomo che sarebbe scomparso in circostanze misteriose durante...

Order In Decline dei Sum 41 è l’album di una Band metal che ci crede poco (recensione) : Order In Decline dei Sum 41 è il settimo album della band canadese, figlia della scia rivoluzionaria pop di Dookie dei Green Day e di tutta la cultura radiofonica che ha dato vita a nuove band come i Blink 182, i Paramore e via discorrendo. I canadesi guidati da Deryck Whibley erano partiti con il rapcore di All Killer No Filler (2001) che un po' faceva il verso ai Beastie Boys ma proponeva un pop punk contrastante: le ...

I Really Wish I Hated You dei Blink 182 è un brano degno di una boyBand (audio - testo e traduzione) : Il 20 settembre uscirà il nuovo album Nine e con I Really Wish I Hated You dei Blink 182 abbiamo una nuova anticipazione dopo Generational Divide, Darkside e Happy Days. Sentire le voci di Mark Hoppus e Matt Skiba aprire il brano con una forte alterazione dovuta agli effetti ci fa pensare: che ci si aspettava da una band che ha cavalcato l'onda del pop-punk per passare dalle radio agli smartphone? I Blink 182 erano quelli ...

Rete 5G - dietro l’uso dei poteri speciali i dubbi del Pd. Che ora vuole dire la sua sullo sviluppo della Banda ultralarga : Le telecomunicazioni diventano immediatamente terreno di confronto fra i due nuovi alleati di governo. Con il Pd che vuole dire la sua sullo sviluppo del 5G e dell’infrastruttura per la banda ultralarga. Non a caso, nel primo consiglio dei ministri, il governo Conte 2 è entrato a gamba tesa sul tema della nuova tecnologia wireless: a pochi giorni dalla scadenza del decreto legge sul golden power dello scorso 11 luglio, l’esecutivo ha ...