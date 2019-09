Il referendum di Salvini non è una cosa seria

referendum sulla legge elettorale : Matteo Salvini deposita il quesito : Hanno detto si: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna Piemonte, Abruzzo, Basilicata e Liguria. Quindi oggi la Lega di Matteo

Salvini : in primavera ci sarà il referendum sulla legge elettorale : "Sono contento perché mi è arrivato il messaggio del governatore del Piemonte che è stato approvato dal suo Consiglio regionale il quesito, quindi è ufficiale: in primavera c'e' il referendum sulla legge elettorale". Lo ha detto Matteo Salvini nel suo intervento sul palco della Zena Fest, la festa del partito in corso a Genova. L'obiettivo, ha ribadito l'ex ministro dell'Interno, è tornare al voto con una legge ...

referendum maggioritario - ok del Piemonte : Lega raggiunge le 5 Regioni. Salvini : “Ora al voto - così chi perde non rompe le palle” : Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la richiesta di Referendum abrogativo per cancellare la quota proporzionale prevista nella legge elettorale nazionale. E’ così raggiunta la soglia delle cinque Regioni necessarie per ottenere la consultazione popolare voluta dalla Lega. Dopo Friuli, Veneto, Lombardia e Sardegna, infatti, è arrivato questa sera il via libera, al termine di tre giorni di sedute fino alla mezzanotte. A favore del ...

L. elettorale : Zaia - ‘giusta richiesta Salvini di referendum’ : Venezia, 17 set. (AdnKronos) – “Il provvedimento e’ scritto e pensiamo di portarlo in aula il 24 settembre, cosi’ come era previsto e in linea con le tempistiche richieste. Condividiamo questa sfida perchè e’ sacrosanto che chi prende più voti vada a governare. Non c’e’ niente di più giusto. Cosi’ come avviene nelle elezioni regionali, non capisco perchè a livello nazionale non possa essere ...

